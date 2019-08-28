موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة اليوم في ربع نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

يواجه نادي الزمالك نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

اللقاء سيكون الاختبار الحقيقي الأول لكل من ميلوتين سريدوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني للزمالك، وأحمد حسام ”ميدو“، مدرب مصر للمقاصة.

ميتشو قاد الزمالك لأول مرة أمام ديكيداها الصومال في دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا وانتصر الفريق بسباعية نظيفة.

ويلعب الفائز أمام الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.

وجمعت 12 مباراة سابقة بين الفريقين وجميعها في الدوري المصري، وكانت البداية في 2 أكتوبر 2010 وفاز الزمالك بنتيجة 4-3.

ويتفوق مصر للمقاصة في المواجهات المباشرة بالفوز في 6 مباريات مقابل 5 للزمالك والتعادل في مواجهة واحدة.

يتفوق الزمالك في عدد الأهداف إذ سجل 19 هدفًا مقابل 18 لفريق مصر للمقاصة (بينهم هدفان اعتباريان للفريق الفيومي).

وحافظ مصر المقاصة على نظافة شباكه 4 مرات في مواجهة الزمالك، مقابل مباراة وحيدة للزمالك.

شهدت آخر مباراتين تفوقًا من نادي الزمالك بالفوز ذهابًا وإيابًا 1-0 و 4-1 في النسخة الماضية من الدوري المصري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الفريقين في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات ”أون سبورت“ و“تايم سبورت“ و“النيل للرياضة“.