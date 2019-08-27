الزمالك يطلب 5.5 مليون دولار تعويضًا عن رحيل كهربا إلى أفيس البرتغالي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أنه سيطلب 100 مليون جنيه ”5.5 مليون دولار“ كتعويض في شكواه للمحكمة الرياضية الدولية، بعد رحيل محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لنادي أفيس البرتغالي، رغم ارتباطه بتعاقد مع ”القلعة البيضاء“.

كان كهربا رحل عن ”الزمالك“ إلى أفيس البرتغالي مستندًا إلى عدم توثيق تعاقده باتحاد الكرة المصري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية صباح الثلاثاء: ”فائض ميزانية الزمالك في العام الحالي وصل إلى 170 مليون جنيه“.

من جهة أخرى أعلن مرتضى منصور، تسلمه استوديوهات قناة نادي الزمالك بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنها ستكون داعمة للدولة، وستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019-2020) يوم الـ 19 من سبتمبر المقبل.

وقال مرتضى: ”سيكون التعاون مع إعلام المصريين في استوديو dmc، ستكون قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية، وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى“.