موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة

سيخوض مدرب الزمالك، الصربي ميلوتين سريدويفيتش ”ميتشو“، اختبارًا مبكرًا عندما يواجه مصر للمقاصة بقيادة أحمد حسام ”ميدو“، في دور ربع النهائي لكأس مصر، غدًا الأربعاء.

مع واقع ضرورة تأهل فريق واحد، سيحاول ميتشو أن يقود فريقه الجديد إلى التفوق على ميدو بأي طريقة.

وقاد ميتشو الزمالك لأول مرة خلال الفوز 6-0 على ديكيداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، ليتفوق 13-0 في مجموع المباراتين، لكن بكل تأكيد سيظهر المقاصة بشكل مختلف تمامًا.

وسيدخل ميتشو اللقاء بأبرز العناصر الجديدة، وربما تشهد المباراة الظهور الأول للمغربي محمد أوناجم المنضم هذا الصيف، لكنه لم يشارك في دوري الأبطال.

وسيظهر محمود عبد الرزاق شيكابالا في تشكيلة الزمالك بعد العودة من عدة تجارب خارجية، والتألق بشكل لافت في دوري الأبطال، وسيواجه زميله ومدربه السابق ميدو.

وأكد ميدو أنه سيدفع باللاعبين الجدد، وعلى رأسهم محمد إبراهيم المنضم بعد سنوات من اللعب مع الزمالك.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة مع الاتحاد السكندري على بطاقة الظهور في النهائي، بينما سيلعب بيراميدز الذي أطاح بالأهلي، مع حرس الحدود في دور ربع النهائي، وسيلعب المنتصر مع بتروجيت في نصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

تنطلق مباراة الزمالك والمقاصة في دور الـ8 لكأس مصر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاصة

تذاع المباراة على شاشة ”أون سبورت“ و“نايل سبورت“ بالإضافة إلى قناة ”تايم سبورت“.