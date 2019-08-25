موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: إلغاء الهبوط يثير الجدل.. والأبيض يحتوي أول أزمات بن شرقي

لحق فريق بيراميدز بالفرق المصرية المتأهلة إلى دور الـ32 بالبطولات الأفريقية بعد أن تخطى عقبة نظيره إيتوال الكونغولي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 25 أغسطس 2019:

إلغاء الهبوط يثير الجدل في الدوري المصري

شهد اليوم صدور قرار من مركز التسوية بإلغاء ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي وإلغاء الهبوط وهو ما أعلنه مسؤولو أندية بتروجيت والنجوم والداخلية التي ودعت الدوري في الموسم المنقضي.

وأعلن اتحاد الكرة أنه سيكون هناك جلسة يوم الأربعاء المقبل لحسم الملف قانونيًا وفقًا للقرار الصادر من جانب مركز التسوية وإمكانية التقدم بطعن بينما ذهب حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد إلى أن القرار لا يعتد به قانونًا.

الأهلي يقلص ترشيحات المدرب الجديد

قلّص النادي الأهلي ترشيحاته لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأحمر وهو ما أعلنته لجنة التخطيط في بيان رسمي إذ تم تقليص المرشحين إلى 3 مدربين في المرحلة القادمة.

وأكدت اللجنة في بيانها أنه تم اختيار 3 مدربين من مدارس كروية مختلفة للمفاضلة بينهم كما أنه سيتم عرض الأمر على محمود الخطيب رئيس الأهلي من أجل الاستقرار على اسم المدرب الجديد.

وأعلن الأهلي إعارة لاعبه محمد شريف إلى إنبي لمدة موسم مع وضع بند بمنعه من خوض لقاء الأهلي في أي بطولة رسمية أو ودية.

ونشب حريق بسيط في استوديو قناة الأهلي ما أوقف البث المباشر للنادي ولكن الدكتور محمد العدل رئيس القناة أكد أن البث سيعود لطبيعته بعد انتهاء أعمال الصيانة.

الزمالك يحتوي أولى أزمات بن شرقي

احتوى نادي الزمالك أول أزمة للاعبه الجديد المغربي أشرف بن شرقي الذي انضم للفريق قادمًا من الهلال السعودي.

ودخل بن شرقي في خلاف مع كريم بامبو لاعب الفريق ولكن تم احتواء الموقف سريعًا وأكدت مصادر داخل الزمالك أن المدرب الصربي ميلوتين ميتشو المدير الفني حذر لاعبيه من مثل هذه التصرفات كما طالب بالجدية في تنفيذ ضربات الجزاء وطالب باحترام الدور أيضًا.

الإصابة تضرب السعيد.. وديسابر يشكر لاعبي بيراميدز

فاز بيراميدز على ايتوال الكونغولي بهدف إسلام عيسى ليصعد لدور الـ32 ويضرب موعدًا مع شباب بلوزداد الجزائري بالكونفدرالية.

وأعلن بيراميدز إصابة لاعبه عبدالله السعيد صانع الألعاب بشد في عضلة السمانة بينما وجه الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الشكر للاعبيه مبديًا سعادته بالفوز والتأهل.

وأكد ديسابر أن الخبرات لعبت دورها في تفوق بيراميدز على بطل الكونغو برازفيل موضحًا أن فريقه يملك عناصر مميزة لها باع في القارة السمراء.

الاتحاد يحفز لاعبيه لمواجهة العربي

حفز نادي الاتحاد السكندري لاعبيه قبل لقاء العربي الكويتي غدًا الاثنين في دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية.

وعقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري جلسة مع لاعبيه طالبهم بتحقيق نتيجة طيبة لتسهيل المهمة في لقاء الإياب كما عقد طلعت يوسف المدير الفني جلسات مكثفة مع لاعبيه طالبهم بغلق المساحات أمام العربي.

المقاصة يحشد صفقاته للقاء الزمالك

حشد نادي مصر المقاصة صفقاته الجديدة لمباراة الزمالك في دور الثمانية ببطولة كأس مصر وعلى رأسهم محمد إبراهيم والأوغندي خالد أوتشو.

وضمت قائمة المقاصة كلاً من أحمد عادل عبدالمنعم – محمود حمدي – محمد كوكو لحراسة المرمى ، وفي خط الدفاع: أحمد عبدالعزيز ”مودي“ – شريف حازم – أحمد ياسين – عاصم سعيد – أحمد محسن – هاني سعيد وفي خط الوسط: مصطفي شبيطة – صلاح ريكو – الأوغندي خالد اوتشو – الإثيوبي باولن فوافي – ميدو جابر – محمد إبراهيم – صلاح عاشور وفي خط الهجوم: النيجيري اودو موسيس – عبدالله مجدي – صلاح أمين – عمرو مرعي .