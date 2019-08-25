هل يتسبب إلغاء هبوط 3 أندية بالدوري المصري في سحب اللقب من النادي الأهلي؟

أعلنت أندية الداخلية وبتروجت والنجوم أن مركز التسوية والتحكيم أصدر حكمًا نهائيًا بإلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز، عن الموسم (2018 -2019).

وكانت تلك الأندية قد رفعت ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بإلغاء الهبوط؛ بسبب عدم توفيق ”الجبلاية“ في إدارة مسابقة الدوري، الأمر الذي ترتب عليه عدم تكافؤ الفرص.

وأصدر كل ناد بيانًا على حدة، أكد من خلاله أنه بمجرد استلام الحكم أصبح لديه الحق في المشاركة بالدوري خلال الموسم المقبل، بعد قرار مركز التسوية الذي أصدر حكمًا نهائيًا.

وفي حالة تنفيذ الحكم سيتم سحب اللقب من النادي الأهلي بطل النسخة الماضية، وإلغاء كل النتائج والآثار المترتبة على إثر هذا الحكم.

وهبطت أندية بتروجت والداخلية والنجوم بعد احتلالهم المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري.

يذكر أن أندية أسوان وطنطا وإف سي مصر نجحت في الصعود إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل (2019-2020).

وفي نفس السياق أبدت الأندية الثلاثة التي ودعت الدوري المصري الممتاز لكرة القدم سعادتها بحكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء هبوطها وعودتها لدوري الأضواء وطالبوا بتنفيذ القرار.

وقال عثمان دسوقي المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية إن اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم أصدرت حكمها بإلغاء الهبوط.

وأضاف عثمان للصحفيين اليوم ”عدنا للممتاز بقرار عادل لأننا تعرضنا لظلم كبير الموسم المنصرم. هناك أندية خاضت مبارياتها بحكام أجانب وأندية فقيرة لم تتمكن من استقدام أجانب لإدارة مبارياتها وكان عدم تكافؤ الفرص هو السائد“.

وقال أسامة إسماعيل المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد إنه لم يتلق أي شيء بهذا الشأن، قائلًا: ”عندما يصلنا نص الحكم سنعرضه على اللجنة المؤقتة لتتخذ ما تراه وسنعلن ذلك في حينه“.

وقال نهال خليل عضو مجلس إدارة نادي بتروجت ”اللجنة الاستشارية أوقفت تنفيذ ترتيب نتائج الدوري للموسم 2018-2019 وما يترتب عليه من اثار ببقاء الأندية الثلاثة.

وقال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ”سعيد للغاية بالقرار. سنجتمع مع مسؤولي الأندية التي صدر القرار بحقها في وقت قريب لنبحث آلية التنفيذ. الحكم بات ولا يجوز الطعن عليه أو عدم تنفيذه“.

وجاء هذا القرار عقب دقائق من وصول السنغالية فاطمة سامورا، أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، قادمة من زيورخ في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام تبحث خلالها إصلاح شؤون كرة القدم بمصر و“القارة السمراء“.

وتلتقي سامورا خلال زيارتها مع المسؤولين باتحاد الكرة المصري ومسؤولين بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“.

وتأتي الزيارة في إطار عمل ساموار الذي يتعلق بالإشراف على شؤون اللعبة في ”القارة السمراء“ والمساعدة في عمليات إصلاح منظومة كرة القدم طبقًا للقرار الذي تم اتخاذه في يوليو الماضي، والذي بدأ تنفيذه لمدة 6 أشهر بداية من أغسطس الجاري.