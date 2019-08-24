فشل انتقال موليكا للنادي الأهلي المصري.. وضغوط كبيرة على محمود الخطيب بسبب المدرب

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، سبب فشل التعاقد مع موليكا، مهاجم نادي مازيمبي بطل الكونغو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم الحصول على موافقة اللاعب.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز: ”الأهلي حصل على موافقة موليكا للانتقال لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن فتحت الإدارة ملف التعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل المدرب مارتن لاسارتي“.

وأَضاف المصدر: ”مازيمبي عرقل صفقة انتقال موليكا للأهلي، حيث تمسك باستمرار اللاعب في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، ورفض العرض الأحمر رغم زيادة المقابل المادي أكثر من مرة“.

وتابع: ”الأهلي يسابق الزمن حاليًا للتعاقد مع مهاجم أجنبي آخر، بعد أن تمسك وليد أزارو بالرحيل في الوقت الحالي بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل الجماهير الحمراء بعد لقاء بيراميدز في كأس مصر“.

ومن جانب آخر، تضغط إدارة الأهلي على محمود الخطيب؛ من أجل زيادة المقابل المادي المرصود للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا لمارتن لاسارتي.

ورصد الخطيب مليوني دولار للتعاقد مع المدير الفني الأجنبي القادم للأهلي، وهو المبلغ الذي يراد به التعاقد مع أكثر من مدرب مميز تم عرضهم على النادي مؤخرًا، وطلبت الإدارة زيادة المبلغ إلى مليونين ونصف المليون دولار في الموسم، خاصة أن الجميع يرغب في التعاقد مع مدرب مميز، بعد أن تعرض النادي لخسائر مالية فادحة بعد خسارة أكثر من بطولة أفريقية في الفترات السابقة.