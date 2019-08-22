وفاة جونيور أغوغو مهاجم الزمالك ومنتخب غانا السابق عن 40 عامًا

أشارت تقارير صحفية غانية إلى أن الدولي السابق جونيور أغوغو مهاجم الزمالك المصري السابق، توفي يوم الخميس عن 40 عامًا، في العاصمة البريطانية لندن.

وقال موقع ”غانا ويب“ على الإنترنت، إن أغوغو دخل المستشفى في عام 2015 بعد إصابته بجلطة في المخ، وفي أبريل/نيسان 2019، كشف المهاجم عن أنه لم يعد بإمكانه الكتابة بيده اليمنى؛ إثر الجلطة التي ألمت به قبل أربع سنوات.

وشارك أغوغو في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها بلاده في 2008 وفاز بها الجيل الذهبي للمنتخب المصري بقيادة أحمد حسن وحسني عبد ربه ومحمد أبو تريكة ومحمد زيدان وعمرو زكي.

وذكر موقع ”مودرن غانا“ الرياضي أن أغوغو دافع عن ألوان أندية نوتنغهام فورست الإنجليزي والزمالك وشيفيلد وينزداي وكوينز بارك رينغر الإنجليزيين و شيكاغو فاير الأمريكي، بالإضافة إلى أندية أخرى.

وخاض 27 مباراة دولية مع منتخب غانا، سجل خلالها 12 هدفًا.