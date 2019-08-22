موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا

يحل نادي ديكيداها الصومالي ضيفًا على نادي الزمالك يوم السبت المقبل باستاد برج العرب في إياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز ذهابًا بسبعة أهداف دون رد.

وشهدت المباراة الأولى تألق عدد من نجوم الفريق أبرزهم محمود عبدالخالق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

وستكون مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها بمثابة الظهور الأول لمدرب الفريق الجديد الصربي ميتشو الذي تعاقد مع القلعة البيضاء مؤخرًا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتنقل على قناة أون سبورت.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة يوم 28 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب بالاسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء وتنقل على قناتي أون سبورت ونايل سبورت.

قناة الزمالك

أعلن مرتضي منصور أن قناة نادي الزمالك سوف تنطلق من خلال استديو قناة DMC سبورتس، مشيرًا إلى أنه سوف تتم معاينة الاستديو غدًا بحسب الموقع الرسمي للنادي، وإنهاء كافة الإجراءات.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن قناة الزمالك الفضائية سوف تنطلق بداية من الدوري العام الجديد، وستكون على مدار الـ 24 ساعة.