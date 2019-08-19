موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. فوساتي يتصدر المرشحين لخلافة لاسارتي.. وميتشو يفرض شروطه في القلعة البيضاء

تحرك النادي الأهلي المصري بقوة لحسم ملف بديل المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته من منصبه عقب الخروج من بطولة كأس مصر بينما حسم نادي الزمالك الرتوش الأخيرة في تعاقده مع المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بيراتيس ليظهر المدرب الجديد في المران.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الاثنين 19 أغسطس 2019:

فوساتي يتصدر المرشحين لخلافة لاسارتي

تصدر اسم المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي قائمة المرشحين لخلافة المدرب مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي اليوم الاثنين.

ويفاضل الأهلي بين عدة أسماء مرشحة على رأسها فوساتي بعد أن تعذرت فكرة التعاقد مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق لفريق الهلال السعودي.

وأعلن النادي الأهلي إعارة لاعبه ناصر ماهر إلى فريق سموحة لمدة موسم، واستأنف الفريق تدريباته بقيادة مدربه المؤقت محمد يوسف استعدادًا لمواجهة اطلع بره بطل جنوب السودان يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

ميتشو يفرض شروطه في الزمالك

فرض المدرب ميتشو شروطه في نادي الزمالك بعد توقيع عقود تدريب الفريق لمدة موسم، واشترط ميتشو التعاقد مع معد بدني ومحلل أداء ومدرب حراس مرمى ومنحه كافة الصلاحيات في تقييم اللاعبين.

وقرر الزمالك تعيين أيمن عبدالعزيز مدربًا عامًا وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا بعد أن اعتذر طارق يحيى عن عدم الاستمرار في منصب المدرب العام.

وفاز الفريق وديًا على أحد الأندية المغمورة ”جينيس“ برباعية دون رد عن طريق إمام عاشور ”هدفين“ والمغربي محمد أوناجم وأحمد سيد زيزو.

الأهلي يعلن الحرب ضد جهاد جريشة

أعلن النادي الأهلي الحرب ضد الحكم الدولي جهاد جريشة بعد مباراة بيراميدز في كأس مصر الأخيرة التي شهدت خسارة الفريق الأحمر بهدف نظيف والخروج من الكأس واتهم الأهلي الحكم بالتغاضي عن ضربتي جزاء.

وأرسل الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة يطلب تطبيق تقنية الفيديو كما لوح بورقة المطالبة باستبعاد جهاد جريشة من إدارة مبارياته.

صلاح يشعل الصدام مع اتحاد الكرة

أشعل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الصدام من جديد مع اتحاد الكرة.

وخرج صلاح بهجوم جديد عبر حواره مع قناة ”سي إن إن“ الأمريكية مؤكدًا أن معسكر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية افتقد الانضباط.

وأشار إلى أن علاقته مع اتحاد الكرة كانت تنافسية موضحًا أنه لن يعتزل دوليًا ويتمنى أن يكون رئيس اتحاد الكرة القادم أمينًا مع نفسه ويعمل لمصلحة تطوير الكرة المصرية.

بيراميدز يطلق سراح عمرو مرعي

أعلن بيراميدز إطلاق سراح عمرو مرعي مهاجم الفريق لصالح مصر المقاصة على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع.

وخاض الفريق تدريباته استعدادًا للسفر لموقعة النجمة الكونغولي يوم 25 أغسطس الجاري في الكونفدرالية الأفريقية.