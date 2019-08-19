رسميًا. الصربي يلوتين سريدوفيتش ”ميتشو“ مدربًا لنادي الزمالك المصري (صورة)

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الزمالك تغلب 7/0 على ديكيداها أف سي الصومالي، على أن يتقابلا مجددًا يوم 23 أغسطس، على أن يواجه مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر يوم 28 أغسطس.