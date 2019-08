رسميًا. الصربي يلوتين سريدوفيتش ”ميتشو“ مدربًا لنادي الزمالك المصري (صورة)

أعلن نادي الزمالك المصري، رسميًا، الإثنين، تعاقده مع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ”ميتشو“ لموسم واحد.

ونشر الزمالك صورة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ للمدرب ميتشو وهو يوقع على عقود تعاقده مع الزمالك، وإلى جانبه مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وقال الزمالك عبر ”تويتر“: ”الزمالك⁩ يتعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ”ميتشو“ لقيادة فريق الكرة بعقد لمدة موسم“.

وتغلب الزمالك 7/0 على ديكيداها أف سي الصومالي، على أن يتقابلا مجددًا يوم 23 أغسطس، على أن يواجه مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر يوم 28 أغسطس.

Zamalek SC signed a year deal with milutin sredojević «Micho» to lead the football team. ???????? pic.twitter.com/zstK8S4ThU

— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 19, 2019