النادي الأهلي يصدر بيانًا رسميًا بعد الخسارة أمام بيراميدز في كأس مصر

أصدر النادي الأهلي المصري بيانًا رسميًا شديد اللهجة ضد الأخطاء التحكيمية التي واجهها الفريق هذا الموسم، وكان آخرها ما تعرض له في لقاء بيراميدز الأخير في كأس مصر، وأرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأرسلت إدارة النادي خطابًا، ظهر اليوم الإثنين، لاتحاد كرة القدم، تؤكد فيه رفضها القاطع للأخطاء التحكيمية الفجة التي كبدت فريق الأهلي الكثير في بطولة الدوري والكأس هذا الموسم.

وأكد البيان أن النادي سبق وحذر في كتابات عديدة لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوزت نطاق التقديرية، وعرضت في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الـ VAR، وتعهد اتحاد الكرة بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي؛ للحفاظ على الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية.

وأكد الأهلي في خطابه أنه تحمل فوق طاقته ونفد صبره جراء الضرر البالغ الواقع على فريق الكرة؛ بسبب أخطاء التحكيم المؤثرة وسط عدم تفاعل من جانب اتحاد الكرة لوضع حد فاصل لهذا الأمر.

واستكمل البيان أن النادي يتطلع لإعلان اتحاد الكرة عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية؛ حرصًا على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد، خاصة أن الاتحاد لم يتقبل ما عرضه الأهلي في السابق، والذي سبقتنا إليه كل الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد.

ويدرس الأهلي حاليًا ما لم يكن يتمناه وهو طلب استبعاد أمثال هؤلاء الحكام عن إدارة مبارياته في الفترة القادمة.

وكان الأهلي قد خسر 0/1 أمام بيراميدز في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، في اللقاء الذي أثار جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ بسبب الأخطاء التي ارتكبها الحكم الدولي جهاد جريشة.