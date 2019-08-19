رئيس النادي الأهلي المصري يرفض التعاقد مع رامون دياز أو جروس بعد إقالة لاسارتي

تحفظ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، على التعاقد مع أي من الثنائي رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز، والسويسري جروس، المدير الفني السابق للزمالك، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في القلعة الحمراء، بعد قرار إقالة مارتن لاسارتي عقب الخروج المبكر من بطولة كأس مصر.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”الخطيب أبلغ لجنة التخطيط بالنادي بالتحفظ على التعاقد مع جروس، خاصة أن المستوى الفني الذي قدمه مع الزمالك لم يكن جيدًا بشكل كبير، وخسر بطولة الدوري بعدما حقق عددًا من النتائج السلبية في نهاية البطولة، ويعتمد على مجموعة معينة ويتجاهل باقي لاعبي الفريق، فضلاً عن الاعتماد على أسلوب دفاعي“.

وأضاف المصدر: ”الخطيب يخشى من أن يشكل مرتضى منصور رئيس الزمالك ضغطًا كبيرًا على جروس في حالة توليه تدريب الأهلي، حيث سيتعمد الهجوم عليه، ما سيضع الإدارة في موقف محرج ويشتت تركيز جروس“.

وتابع: ”الخطيب أيضًا رفض دياز بسبب المطالب المالية الكبيرة للمدير الفني السابق لبيراميدز، خاصة أنه سيأتي بطاقم أجنبي بالكامل، كما تلقت الإدارة تحذيرات من هادي خشبة لاعب الفريق الأسبق والمسؤول في نادي بيراميدز، حيث أكد أنه لا يتناسب مع الأهلي ولن يحقق الإضافة الفنية التي تبحث عنها الإدارة“.

وتابع: ”كما أن هناك تحفظات فنية على دياز من قبل لجنة التخطيط، خاصة أنه حقق سلسلة من النتائج السيئة مع بيراميدز في آخر مباريات ببطولة الدوري العام، رغم وجود كوكبة من النجوم بالفريق“.