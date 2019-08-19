ميتشو يوقع رسميًا لنادي الزمالك.. ويؤكد: حققت حلمي والبطولات هدفي الوحيد (فيديو)

أصبح الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو”، مديرًا فنيًا رسميًا للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، بعد أن قام بتوقيع العقود الرسمية في منزل مرتضى منصور، رئيس النادي، فجر اليوم الاثنين.

وقال ميتشو في تصريحات تلفزيونية: ”لقد حققت اليوم أهم خطوة في حياتي المهنية داخل القارة الأفريقية، وحلم حياتي بتدريب نادي الزمالك، أحد أكبر الأندية في القارة السمراء، بعد أن مر على تواجدي داخلها مدة 19 عامًا وزرت 45 دولة وعملت في 7 دول“.

وأضاف ميتشو: ”متشوق لبدء المهمة بشكل سريع وتحقيق كل البطولات التي ننافس عليها. الفريق الأبيض حاليًا يضم بين صفوفه مجموعة من أفضل اللاعبين، ومنهم الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، والمغاربة محمد أوناجم وأشرف بن شرقي وخالد بوطيب، فضلًا عن محمود عبدالرازق شيكابالا. الزمالك فريق رائع يلعب كرة جميلة“.

وتابع: ”المهمة ليست سهلة ولكني أثق في مساندة الجميع خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق البطولات، وأعلم أن الجماهير البيضاء لن تقبل سوى بالصدراة دائمًا. من الأشياء التي جعلتني أوافق على أن أكون مدربًا للزمالك ثقافة الانتصار الموجودة لدى الإدارة“.

ومن جانبه، قال مرتضى إن ميتشو كان في أولوية الاختيارات بعد اعتذار البرتغالي جيسوالدو فيريرا لظروف خاصة ومغالاة الأرجنتيني رامون دياز في مطالبه المالية، وإن اللجنة التي قامت باختيار المدرب رشحت ميتشو لتدريب الزمالك وتم الاستقرار عليه، وكنت أرغب في التعاقد معه منذ موسمين.

وأضاف منصور: ”ميتشو فسخ عقده مع فريق أولاندوبايرتس الجنوب أفريقي، باستخدام الشرط الجزائي من أجل تحقيق حلمه بتدريب الزمالك، لأنه لولا وجود هذا الشرط لكان سيستمر في جنوب أفريقيا“.

وتابع: ”سألبي كل الطلبات الفنية لميتشو من أجل تحقيق النجاحات مع الفريق الأبيض والتتويج بالبطولات التي يخوضها الفريق في الموسم المقبل“.

وشدد: ”أجريت مناورة بالإعلان عن اسم مدرب آخر في الوقت الذي كنا نتفق فيه مع ميتشو، وكنت أريد استقدامه منذ عامين لكنه اعتذر بسبب ارتباطه مع أوغندا“.

وأردف: ”أطمئن جماهير الزمالك لأن هذا المدرب حقق بطولات عديدة وأرحب بك في مصر ونادي الزمالك الكبير المليء بالبطولات والذي يعتمد على جهد لاعبيه وإدارته دون الاعتماد على الحكام مثل أندية أخرى“.

وأكمل: ”ميتشو مدير فني على أعلى مستوى، وأطلب من الجماهير أن يثقوا في مجلس إدارتهم. نشارك فى 3 بطولات، وسيجد أفضل لاعبي مصر وأفريقيا في الفريق“.

وأتم: ”وفرنا كل السبل لجروس، ورحيله كان بسبب الاستهتار وترك حفل التكريم الذي نظمناه لأجله“.

وجاء خالد جلال بعد جروس بشكل مؤقت ثم رحل بعد خسارة لقب الدوري المصري، والهزيمة أمام الأهلي البطل، وتولى طارق يحيى المسؤولية منذ أيام قليلة في انتظار قدوم المدرب الأجنبي الجديد.

وعلى مدار الأيام الماضية ذكرت تقارير أن الزمالك كان على أعتاب التعاقد مع مدربين آخرين قبل الاستقرار في النهاية على ميتشو البالغ عمره 49 عامًا.