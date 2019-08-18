الصربي ”ميتشو“ يصل إلى القاهرة تمهيدًا لإتمام اتفاقه لقيادة نادي الزمالك

كشفت صورٌ تداولها جمهور نادي الزمالك المصري، عن وصول الصربي ميلوتين سريدوفيتش ”ميتشو“ إلى القاهرة، اليوم الأحد، تمهيدًا لتوقيع عقود تدريبه للفريق الأبيض خلفًا لخالد جلال الذي جرت إقالته بعد ضياع لقب الدوري.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادي، إسناد المهمة إليه خلفًا لطارق يحيى، الذي تولى المهمة الفنية بصفة مؤقتة خلال مباراة الأبيض أمام ديكاداها الصومالي، في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأبيض بسباعية دون رد.

من المقرر، أن يكون طارق يحيى، في الجهاز الفني الجديد للزمالك، إذ سيتولى منصب المدرب العام وسيكون أيمن عبد العزيز في منصب المنسق العام للفريق الأول، بينما سيأتي أيمن حافظ مديرًا لقطاع الناشئين بدلًا من حمادة أنور الذي تقدم باستقالته للترشح في انتخابات النادي الأبيض، فيما سيصطحب الصربي ميتشو، مدربين مساعدين على أقصى تقدير في الجهاز الفني المعاون له أحداهما سيكون فنيًّا والأخر مدربًا لحراس المرمى.

ويعقد المدرب السابق لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، جلسة مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات المقبلة، من أجل إنهاء التفاصيل الخاصة بتعاقده مع النادي جميعها.

العديد من الأخبار كان جرى تداولها بشأن عدم قدوم الصربي لمصر؛ ولكن وصوله اليوم حسم الجدل انتظارًا لإعلان اتفاقه مع الزمالك رسميًّا.