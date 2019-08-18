إنجاز تاريخي.. منتخب مصر بطلًا لكأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على ألمانيا في النهائي

تُوِّج منتخب مصر بطلًا لكأس العالم لكرة اليد للناشئين (تحت 19 عامًا)، بالفوز 32/28 على ألمانيا في المباراة النهائية، التي أقيمت في صالة بوريس ترايكوفسكي-سكوبي في مقدونيا.

وبلغ منتخب مصر المباراة النهائية، بعد تغلبه على البرتغال 41/36 في نصف النهائي.

وأصبح منتخب مصر أول منتخب عربي وأفريقي، يصل إلى نهائي مونديال كرة اليد للناشئين، والمنتخب الثاني من خارج قارة أوروبا الذي ينجح في بلوغ المباراة النهائية، بعد منتخب كوريا الجنوبية الذي حجز مقعدًا في نهائي مونديال 2005.

وتضم بعثة المنتخب المصري التي شاركت في البطولة 16 لاعبًا، وهم عبدالرحمن حميد، مؤمن حسام، حسن وليد، احمد هشام، مهاب سعيد، ياسر سيف، يوسف علاء، يوسف حسن، محمد سمير، سيف هاني، زياد أحمد، إبراهيم السيد، عمر عطيه، عمر الجيار، مازن رضا، ،عبدالفتاح علي، تحت قيادة مجدي أبو المجد كمدير فني، وحسين زكي كمدرب عام.