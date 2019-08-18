رسميًا.. النادي الأهلي المصري يقيل مارتن لاسارتي وتعيين محمد يوسف مدربًا مؤقتًا

أعلن النادي الأهلي المصري، في بيان رسمي، اليوم الأحد، إقالة المدرب الأوروغواياني، مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه.

وقرر النادي تكليف الكابتن محمد يوسف، بقيادة الفريق؛ لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك بعدما دعا الكابتن محمود الخطيب لجنة التخطيط بالنادي إلى اجتماع مطول، ظهر اليوم؛ لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم ومناقشة جميع الأمور الفنية والإدارية.

يذكر أن هناك بعض الملاحظات رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية، ولم تتطرق إليها في حينها؛ حفاظًا على استقرار الفريق، وانتظارًا لنهاية الموسم، ليكون التقييم شاملًا وصحيحًا وهو ما ساهم كثيرًا في حصول الفريق على البطولة الأهم الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي على مدار تاريخه.