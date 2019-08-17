الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس مصر

يلاقي النادي الأهلي منافسه بيراميدز، اليوم السبت، في إطار مباريات دور الـ16 بكأس مصر.

وتقام المباراة الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة ON SPORT.

وتغلب بيراميدز على الأهلي 2/1 و1/0 في الدوري المصري موسم 2018/2019.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي، الساعي لحصد الثنائية المحلية، بقيادة مارتن لاسارتي القادم من أوروغواي، استعداد الفريق لتعويض خسارته مرتين أمام بيراميدز.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن لاسارتي قوله: ”الأهلي لا يعرف إلا الانتصارات ومن أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات. التركيز مطلوب واستغلال الفرص مهم للغاية بجانب الحذر الشديد من الهجمات المرتدة للمنافس“.

وفي المقابل، قال الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز: ”مواجهة الأهلي في البطولة المحلية الثانية تختلف عن مواجهة بيراميدز أمام بطل الكونغو (في كأس الاتحاد الأفريقي) لفارق الخبرات التي تصب لصالح الأهلي“.

وأضاف: ”مباراة الكأس لها أهمية خاصة لدي ولدى اللاعبين، خاصة أنها تأتي أمام فريق كبير بحجم الأهلي يسعى للفوز باللقب. عازمون على تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ8 في ظل وجود جميع مقومات الفوز بالبطولة وليس المباراة فقط“.