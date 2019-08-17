مباراة الأهلي ضد بيراميدز.. رحيل آل الشيخ يرسم مسارًا مختلفًا لمواجهة الأزمة

يخوض النادي الأهلي المصري اختبارًا صعبًا أمام بيراميدز، اليوم السبت، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر لكرة القدم في مواجهة تم تأجيلها عدة مرات.

وكان لقاء الأهلي ضد بيراميدز في كأس مصر مثار عدة أزمات في الكرة المصرية خلال الموسم المنقضي؛ بعدما تأجل عدة مرات، الأولى بسبب الارتباطات الأفريقية للأهلي والثانية بعد أن تحدد إقامته في شهر مارس الماضي وتقرر إقامة لقاء الدور الثاني للدوري بين الفريقين يوم 28 فبراير الماضي.

واعترض بيراميدز على القرار وطلب تبديل لقائي الدوري بالكأس لإتاحة الفرصة أمام إقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري، ولكن الأهلي رفض تبديل اللقاءين ليتم تأجيل مباراة الكأس في النهاية لدواعٍ أمنية.

ويتجدد الموعد بين الأهلي وبيراميدز بعد أن شهدت مواجهتا الدوري في الموسم الماضي انتصارين من نصيب بيراميدز، ولكن مع الإدارة السابقة بقيادة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ورحل آل الشيخ عن بيراميدز بعد بيعه حصته في ملكية النادي لنائبه الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وهو ما يرسم مسارًا مختلفًا لهذه المواجهة والأزمة ضد الأهلي، وترصد شبكة ”إرم نيوز“ هذه التغييرات في التقرير التالي:

آل الشيخ.. والصدام مع الأهلي

لا شك أن وجود تركي آل الشيخ على رأس الإدارة في نادي بيراميدز كان عنوانًا مهمًا لمباريات الفريق ضد الأهلي خاصة أن آل الشيخ استحدث مشروعًا كرويًا مختلفًا على الكرة المصرية بشراء نادي الأسيوطي سبورت وتغيير مسماه لفريق بيراميدز وتدعيمه بنجوم من العيار الثقيل.

ودخل آل الشيخ الأوساط الكروية المصرية داعمًا ومحبًا للنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب في انتخابات القلعة الحمراء التي أجريت في نوفمبر 2017، وقدم اقتراحات لتدعيم فريق الكرة بصفقات سوبر والتعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ولكن حدث خلاف حاد بينه وبين إدارة الأهلي.

وتوترت العلاقة بين قطاع عريض من جماهير الأهلي وآل الشيخ خاصة بعد تجربة بيراميدز؛ وهو ما جعل لقاءات الفريقين ذات صبغة خاصة ومع تفوق بيراميدز في لقائي الدوري وصلت هذه المواجهات لأقصى مراحلها من الإثارة والجدل.

رحيل النجوم.. وقفشة يعيد العلاقات

شهدت أروقة بيراميدز تغييرات بالجملة على رأسها رحيل نجوم الفريق بداية من البرازيلي ماركوس كينو اللاعب الموهوب للجزيرة الإماراتي والبيروفي الدولي كريستيان بينافينتي لنانت الفرنسي والسوري الدولي عمر خريبين الذي انتهت إعارته من الهلال السعودي بجانب السوري الآخر عمرو ميداني الذي رحل للدوري الكويتي.

وعادت العلاقات بين الأهلي وبيراميدز بانتقال محمد مجدي قفشة لاعب الوسط من بيراميدز للأهلي بعد فترة من التوتر بين الناديين خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

عودة التحكيم المصري

تشهد المباراة عودة التحكيم المصري لإدارة مباريات بيراميدز من جديد بعد غياب.

واتخذت إدارة بيراميدز السابقة قرارًا بمنع التعامل مع الحكام المصريين منذ مباراة وادي دجلة، في نوفمبر الماضي، التي شهدت اعتراضات على أداء الحكم محمد الصباحي.

وعاد التحكيم المصري من جديد لإدارة مباريات بيراميدز بتعيين جهاد جريشة لإدارة اللقاء.

زيزو يتصدر المشهد

من المشاهد التي تغيرت أيضًا في مباراة الأهلي وبيراميدز رحيل حسام البدري المدرب الأسبق للفريق الأحمر، والذي كان يتولى منصب رئاسة إدارة الكرة.

ويتصدر المشهد في بيراميدز عبدالعزيز عبدالشافي ”زيزو“ نجم الأهلي الأسبق وعضو لجنة الكرة ومدير قطاع الكرة المُقال من منصبه في عهد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي.