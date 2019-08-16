نادي الزمالك المصري يتفق مع الصربي ”ميتشو“ لتدريب الفريق.. وهذا موعد الإعلان الرسمي

اقترب الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ ميتشو“ من تولي الإدارة الفنية لنادي الزمالك الموسم الجاري، بعد تقديم استقالته من تدريب فريقأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وكشفت تقارير صحفية مصرية أن ميتشو سيصل إلى القاهرة خلال 48 ساعة لتولي تدريب الفريق الأبيض.

وسيقوم ميتشو بالتوقيع على عقود تدريب الزمالك، فور وصوله إلى القاهرة، بعد الاتفاق مع المدرب الصربي على كافة تفاصيل التعاقد.

وأعلن نادي أورلاندو بيراتس تقديم ميتشو استقالته من تدريب الفريق الجنوب أفريقي خلال الساعات القليلة الماضية لتحقيق أسباب شخصية فى إشارة إلى مفاوضات نادي الزمالك مع المدير الفني طوال الفترة الماضية.