أشرف بن شرقي يقود الزمالك لسحق ديكيداها بسباعية في بداية مشواره بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

سجل الوافد المغربي الجديد أشرف بن شرقي هدفين وتسبب في ثالث خلال فوز ساحق للزمالك 7-صفر على ديكيداها الصومالي في ذهاب الدور الأول لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتقام مباراتا الذهاب والإياب في مصر بسبب الوضع الحالي في الصومال وكان ديكيداها الفريق المضيف لمباراة اليوم والتي أقيمت في استاد برج العرب على مشارف الاسكندرية.

وسجل بن شرقي هدفه الأول بقميص الزمالك، بطل كأس الاتحاد الافريقي في الموسم الماضي، من ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة الخامسة وتسبب في الهدف الثاني الذي جاء من نيران صديقة قبل مرور نصف ساعة.

وقبل انتهاء الشوط الأول أضاف عمر السعيد الهدف الثالث بعد هجمة قادها محمود عبد الرزاق (شيكابالا) العائد للزمالك.

واستغل وصيف بطل مصر ضعف حالة الدفاع وحارس مرمى ديكيداها ليضيف أربعة أهداف بعد الاستراحة عبر المدافع محمود حمدي (الونش) وبن شرقي والوافد الجديد كريم أحمد (بامبو) ومصطفى محمد العائد من إعارة.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل في نفس الملعب.