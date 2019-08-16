موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: رحيل لاسارتي يثير الجدل في القلعة الحمراء.. وأنطوي يصدم ديسابر

شهد، اليوم الجمعة، عدة أحداث مهمة على صعيد الكرة المصرية على رأسها مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم الجمعة:

بن شرقي يخطف الأضواء في افتتاح مشواره مع الزمالك

خطف اللاعب المغربي أشرف بن شرقي مهاجم فريق الزمالك الجديد القادم من فريق الهلال السعودي الأضواء في ظهوره الأول مع الفريق الأبيض.

ونجح بن شرقي بتسجيل هدف من ضربة جزاء، كما تسبب بهدف آخر بالنيران الصديقة، وأحرز هدفًا آخر.

رحيل لاسارتي يثير الجدل

أثارت أنباء رحيل الأوروغواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عن منصبه جدلًا واسعًا في القلعة الحمراء.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن لاسارتي قد يرحل حال الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز في لقاء الفريقين، غدًا السبت.

وزاد الجدل بعدما تابع إيمليانو نجل الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز الأسبق الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر ”تويتر“ وهو الأمر الذي فتح الباب أمام فكرة تعيين دياز.

الأهلي يستبعد صفقتين.. وأنطوي يصدم ديسابر

استبعد النادي الأهلي الثنائي محمود متولي والمالي أليو ديانج لاعبي الفريق المنضمين حديثًا من لقاء بيراميدز في كأس مصر غدًا السبت.

وأعلن المدرب لاسارتي قائمة تضم 21 لاعبًا للسفر للإسكندرية لخوض لقاء بيراميدز، هم: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، والتونسي علي معلول للدفاع، وحسام عاشور، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي قفشة، وصالح جمعة، وعمرو السولية للوسط، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، والأنجولي جيرالدو، وأحمد الشيخ، والنيجيري جونيور أجاي، والمغربي وليد أزارو، وصلاح محسن للهجوم.

في المقابل، تلقى الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز صدمة قوية بعدما أصبح الغاني جون أنطوي هداف الفريق خارج حسابات بيراميدز بسبب شكواه من آلام الظهر.

وتأكد غياب محمد فاروق صانع ألعاب بيراميدز أيضًا عن المباراة بسبب الإصابة.

صفقة جديدة للجونة.. وأزمة جديدة لباسم مرسي

أعلن نادي الجونة تعاقده مع صفقة جديدة بعد ضم ناصر ناصر لاعب فريق الألومنيوم.

ودخل باسم مرسي مهاجم الزمالك في أزمة حادة بعد انقطاعه عن تدريبات فريقه الإنتاج الحربي الذي استعاره بشكل رسمي.