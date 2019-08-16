أهداف مباراة الزمالك وديكاداها.. 7-0 للفارس الأبيض (فيديو)

تقدم أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك المصري بهدف في شباك منافسه ديكاداها من الصومال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب الدور الأول بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز بن شرقي هدف الزمالك الأول في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، ثم أحرز مدافع الفريق الصومالي الهدف الثاني للزمالك بالخطأ في مرماه.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف عمر السعيد الهدف الثالث للزمالك.

ومع انطلاق الشوط الثاني أحرز محمود حمدي ”الونش“ الهدف الرابع للزمالك، وبعدها بدقائق أحرز أشرف بن شرقي الهدف الخامس للفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 77 أحرز كريم بامبو الهدف السادس للأبيض من تسديدة قوية، ثم أضاف مصطفى محمد الهدف السابع.

وتقام مباراة الإياب في مصر أيضًا، مطلع الأسبوع المقبل، بعد اتفاق الناديين على ذلك.

يشار إلى أن نادي الزمالك يملك 5 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا، لكن آخرها كان العام 2002.