ألكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك الجديد.. نجح في صربيا وفشل في إسرائيل واليونان والسعودية

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، تعيين المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًا للفريق الأبيض بعد حالة من الجدل التي سيطرت على هذا الملف منذ رحيل السويسري كريستيان جروس في شهر يونيو الماضي ثم تعيين خالد جلال ورحيله بعد ضياع لقب الدوري.

وذهبت طموحات نادي الزمالك لأسماء لامعة في مجال التدريب على رأسها عودة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدرب الأسبق والأرجنتيني رامون دياز، ولكن هذه الآمال تبخرت وانتهت بتعيين ستانوفيتش.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي بعض اللمحات عن ستانوفيتش المدير الفني الجديد للزمالك:

تلميذ دوكيتش.. وتجربة صربيا

كان ستانوفيتش، 45 عامًا، لاعب وسط في عدة أندية بدأت في قطاع ناشئي نادي بارتيزان الصربي ومع فريق إف كيه أوبيليتش ثم انضم إلى مايوركا الإسباني وتنقل بين عدة أندية صربية وفريق مجري يدعى فيدويتين قبل اعتزاله عام 2003 وعمره 30 عامًا.

واتجه ستانوفيتش لمجال التدريب عام 2006 من خلال قيادة إف كي سريم الصربي في تجربة استمرت 5 شهور قبل أن ينضم للجهاز المعاون للمدرب ميروسلاف دوكيتش في عام 2007 على مدار 11 شهرًا.

وانتقل ستانوفيتش أيضًا لقيادة منتخب صربيا مساعدًا للمدرب دوكيتش لمدة عام.. ويعد دوكيتش الأب الروحي للمدرب ستاينوفيتش قبل انفصالهما، وتولى دوكيتش قيادة عدة أندية إسبانية أبرزها فالنسيا وبلد الوليد.

ورحل ستانوفيتش لقيادة منتخب صربيا للشباب تحت 19 عامًا وبدأ اسمه يلمع بقوة بعدما قاد الفريق للتأهل لدور الأربعة قبل الخروج على يد أوكرانيا.

الانطلاقة من بوابة بارتيزان

انطلق ستانوفيتش وبدأ تجربته الأبرز في مجال التدريب مع فريق بارتيزان الصربي في أبريل 2010، واستكمل موسم 2009 – 2010 وحقق 7 انتصارات متتالية ببطولة الدوري الصربي وحسم لقب الدوري.

وفي موسم 2010 – 2011 حصد ستانوفيتش لقب الدوري الصربي أيضًا وكأس السوبر وصعد لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن أطاح بفريق أندرلخت البلجيكي، وخسر المباريات الست أمام دور المجموعات بدوري الأبطال أمام آرسنال الإنجليزي وبراغا البرتغالي وشاختار الأوكراني.

الرحيل إلى الصين وتجربة القادسية

انتقل ستانوفيتش للدوري الصيني بعد أن تولى قيادة فريق داليان واحتل المركز الخامس بالدوري موسم 2011 – 2012 وتدرب معه في ذلك الموسم المالي سيدو كيتا نجم برشلونة الإسباني الأسبق ثم انتقل لتدريب فريق بكين جوان في موسم 2012 – 2013 وقاده للتأهل لنصف نهائي كأس الصين وودع دوري أبطال آسيا من دور الستة عشر على يد إف سي سيول الكوري الجنوبي واحتل المركز الثالث بالدوري وتدرب معه في ذلك الفريق النجم المالي الآخر فريدريك كانوتيه.

وقاد المدرب الصربي فريق ماكابي حيفا من الكيان الصهيوني ورحل لسوء النتائج وتلقى 8 هزائم في 15 مباراة، وفشل في قيادة فريق بكين بي إس يو للتأهل للدوري الصيني.

وتولى ستانوفيتش فريق باوك اليوناني ورحل سريعًا بعد مباراتين فقط بسبب تدني النتائج في بعض الوديات وسوء الأداء، ورحل إلى القادسية السعودي ولكنه عانى أيضًا من سوء النتائج وتلقى 6 هزائم في 9 مباريات، ثم قاد فريق بكين رينهي الذي يحتل المركز الأخير وتلقى 12 هزيمة من 18 مباراة.

مكتشف ليايتش.. وأسلوبه التكتيكي

نجح ستانوفيتش في اكتشاف جيل واعد للمنتخب الصربي في تجربته مع فريق الشباب عام 2009 على رأسهم آدم ليايتش الذي تنقل بعد ذلك لعدة أندية من بينها إنتر وروما وفيورنتينا في إيطاليا ويلعب حاليًا في بشكتاش التركي.

واكتشف المدرب الصربي أيضًا اللاعب دانييل أليكسيتش نجم فريق الأهلي السعودي حاليًا ونيمانيا ميليتش هداف فريق باتي بوريسوف بطل بيلا روسيا.

ويعتمد المدرب الصربي تكتيكيًا على أسلوب هجومي، ويميل في أغلب الوقت لطريقة 4-4-2 التي يعول عليها، وأيضًا 4-2-3-1 وتتحول أحيانًا إلى طريقة 4-3-3.

وقال عصام مرعي، نجم الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المدرب الصربي نال تقدير اللجنة الفنية في القلعة البيضاء وتم تزكيته بجانب المدرب الصربي الآخر ميتشو.

وأوضح أن ستانوفيتش من المدربين الذين يجيدون الضغط الهجومي ويناسب طريقة لعب الزمالك، مؤكدًا أن المدرب الصربي خاض عدة تجارب في دوريات عديدة.