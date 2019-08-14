موجز أخبار الأهلي والزمالك.. الأبيض يفاوض نجم القلعة الحمراء.. والمكافآت سلاح الخطيب لحصد الثنائية

شهد يوم الأربعاء، عدة أحداث مهمة على رأسها ملف المدرب الجديد لفريق الزمالك المصري، الذي شغل انتباه المتابعين، خاصة بعد تأجيل الإعلان عن المدرب من جانب مرتضى منصور رئيس النادي.

وكثف الأهلي وبيراميدز استعداداتهما للمواجهة المقررة يوم السبت المقبل في كأس مصر، بجانب بعض التحركات من الأندية لتدعيم صفوفها، وهو ما ترصده ”إرم نيوز“ في موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الأربعاء:

الزمالك يؤجل ملف المدرب الجديد.. وميتشو الأقرب

أرجأ نادي الزمالك إعلان ملف المدرب الجديد إلى يوم الأحد المقبل، وسط أنباء متصاعدة عن الاقتراب مع التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“، المدير الفني لفريق أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي.

وعقد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا أعلن خلاله أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز السابق عرض نفسه لقيادة الفريق الأبيض، وتم الاتفاق معه، لكنه تراجع بعد تلقي تهديدات وتحذيرات من بعض الأشخاص من داخل الزمالك.

وهاجم رئيس الزمالك سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مؤكدًا أن قرار تعيينه باطل؛ لأنه كان يعمل في قناة الأهلي ويتقاضى أجرًا كما أعلن فتح باب الانتخابات غدًا الخميس لاختيار 3 أعضاء.

الأهلي يستعد للكأس بالمكافآت

كثف الأهلي استعداداته لمواجهة بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر باستاد برج العرب في الإسكندرية.. وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة التركيز الشديد لعبور عقبة بيراميدز.

وغاب عن مران الأهلي الثنائي التونسي علي معلول ورامي ربيعة للإجهاد، كما غاب مروان محسن لظروف زواجه.. ووعد محمود الخطيب رئيس الأهلي بصرف مكافآت ضخمة حال تحقيق الثنائية المحلية بحصد كأس مصر بجانب الدوري.

الزمالك يفاوض نجم الأهلي

فتح مسؤولو الزمالك خط المفاوضات مع حسين السيد، ظهير أيسر الأهلي لضمه في الموسم الجديد.

ورفض حسين السيد تجديد عقده مع الأهلي الذي ينتهي في صيف 2020، كما تبدو فرص قيده ضعيفة في القائمة، ورفض اللاعب عدة عروض لاستعارته، خاصة أنه يضغط لفسخ عقده والرحيل مجانًا.

ديسابر يذاكر الأهلي ويحفز أنطوي

بدأ الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز مذاكرة أوراق الأهلي ومتابعة لقائه السابق ضد ”اطلع برة“ بطل جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا.

وعقد ديسابر جلسة مع الغاني جون أنطوي مهاجم بيراميدز لتحفيزه قبل لقاء الأهلي، خاصة أنه تألق في لقائه الأول مع بيراميدز ضد النجمة الكونغولي بالكونفدرالية الأفريقية.

المصري يضم الوحش.. وعلاء في الطلائع

استعار المصري البورسعيدي خدمات لاعب وسط الإسماعيلي عمر الوحش بنية البيع النهائي، بينما نجح طلائع الجيش في التعاقد رسميًا مع أحمد علاء مدافع الأهلي معارًا لمدة موسمين.

وتعاقد الجونة مع إسلام عبدالنعيم جناح فريق طلائع الجيش رسميًا.