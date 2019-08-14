مصادر: الصربي ميلوتين سريدوفيتش ”ميتشو“ مديرًا فنيًا جديدًا لنادي الزمالك المصري

اتفق مسؤولو نادي الزمالك مع ميلوتين سريدوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني لأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي على تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وذكر مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك خلال تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن كافة تفاصيل التعاقد مع ”ميتشو“ تم الاتفاق عليها ويتبقى فقط حضور المدير الفني للقاهرة، يوم الأحد المقبل، للتوقيع على العقود بشكل رسمي.

وتابع أنه تم التكتم الشديد حول هوية المدير الفني الجديد رغم صدور بعض الأنباء التي تفيد أن ميلوتين سريدوفيتش ”ميتشو“ أحد الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للزمالك ولكن التكتم صدر من مجلس الإدارة حول اسمه حتى لا تحدث أي عواقب ويتم التأثير على ”ميتشو“ وإثنائه عن الانضمام إلى رئاسة الجهاز الفني للفريق الذي ينافس في دوري أبطال إفريقيا ويحتاج إلى مدرب يفهم طبيعة الكرة الأفريقية فضلًا عن امتلاكه خبرات فنية كبيرة تؤهله لحصد لقب الدوري الممتاز بعد سنوات طويلة من غيابه عن دولاب بطولات الفريق.

وكشف المصدر أن المدير الفني لنادي لاورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وافق على الشرط الجزائي البالغ 3 أشهر من راتبه في حال رحيله بشكل مفاجئ وسيتم الكشف عن ذلك رسميًا، يوم الأحد المقبل.

من جهة أخرى كشف مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الخميس، للكشف عن تفاصيل المدير الفني الجديد أنه ستتم إقامة انتخابات تكميلية أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل، وتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداءً من الخميس وستكون الانتخابات على 3 مقاعد أعضاء وأمين صندوق.

وتابع مرتضى منصور أن النادي تلقى خطابًا بتأجيل مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري لتقام ببرج العرب يوم 25 من الشهر الجاري، وأبدى رفضه خوض اللقاء في الموعد الجديد بسبب ارتباط الفريق بخوض لقاء مصر للمقاصة في كأس مصر يوم 28 من الشهر الجاري.