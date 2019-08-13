حقيقة تورط عامر حسين في بيع لاعب سبورتنج للنادي الأهلي بطريقة غير شرعية‎

كشف كريم سرور، عضو مجلس إدارة نادي سبورتنج المصري، الحقيقة الكاملة وراء انتقال إيهاب أمين لاعب فريق السلة إلى الأهلي دون علم مجلس الإدارة.

وأقر سرور خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، بصحة الواقعة واصفا ذلك بأنه إجراء غير قانوني وستتم المحافظة على حقوق النادي والتمسك باستعادة اللاعب ورفض عرضه للبيع حيث ما زال يتبقى للنادي لعامين إضافيين ضمن حقوق رعاية اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

وقال سرور، إن مسؤولي الأهلي أرسلوا فاكسًا يطلب التعاقد مع اللاعب وقام أحمد وردة، رئيس النادي، بالتحدث شفويًا مع عامر حسين المدير الرياضي لنادي سبورتنج، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بإنهاء جميع تفاصيل انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء وذلك دون صدور قرار رسمي من مجلس الإدارة بخصوص تلك الصفقة وهو ما يعد مخالفة وكل ما حدث إصدار استغناء خاص في النادي موقع عليه خاتم النشاط الرياضي الأمر الذي يخالف اللوائح والقوانين.

إيهاب أمين لاعب سلة الأهلي الجديد ????????pic.twitter.com/lYSHn7V2RM — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) August 8, 2019

وتابع سرور، أن اللاعب إيهاب أمين ليس للبيع وسيستمر في صفوف النادي الذي ينافس على ألقاب بطولات السلة ويعد منافسًا رئيسًا للجميع في الدوري والكأس والأرقام تثبت تفوقه على الأهلي والزمالك وباقي الفرق.

وطالب سرور بعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادي سبورتنج، ولكن تعذّر ذلك بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك ولعدم تواجد عدد من أعضاء مجلس الإدارة في الإسكندرية ولذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع، يوم الأحد المقبل، لمناقشة أزمة انتقال إيهاب أمين إلى الأهلي مقابل 2.750 مليون جنيه وهي ليست قيمته الحقيقية التي تتخطى ذلك الرقم بأضعاف.

وتابع أن مجلس الإدارة في حال إقراره قرارات تصحيحية في اجتماع، يوم الأحد، بإعادة قيمة الصفقة إلى الأهلي وإعادة اللاعب إلى سبورتنج فلن يتم التصعيد مع ضرورة تقديم عامر حسين، المدير الرياضي، اعتذار رسمي عما حدث.

ولكن في حال لم يتحقق ذلك سيتم تقديم شكوى إلى وزارة الشباب والرياضة مع إرفاق كافة المستندات التي تثبت أن اللاعب تم بيعه دون معرفة النادي مع تقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العامة خاصة أن الصفقة تمت بطريقة مخيفة، وأن رئيس النادي مطالب بتقديم استقالته هو وعامر حسين.

وأضاف كريم سرور أن نادي الزمالك قام بإرسال فاكس إلى سبورتنج يكشف عن نيته للتعاقد مع إيهاب أمين لاعب السلة مقابل 3.5 مليون جنيه وذلك بالتحديد في 12 يونيو الماضي، وأكد أن ذلك الخطاب لم يتم عرضه على مجلس الإدارة في واقعة غريبة خاصة أن الخطاب استلمه مدير النشاط الرياضي والمدير الرياضي وأحدهم من قام بإخفاء ذلك الخطاب حتى ينتقل اللاعب إلى الأهلي مع معرفة الجميع أن اللاعب غير معروض للبيع كونه يعتبر ”صلاح“ كرة السلة المصرية وينتظره مستقبل باهر.