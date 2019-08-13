النادي الأهلي المصري يفسخ تعاقده مع أحمد حمودي ويواصل تقليص تشكيلته

أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فسخ تعاقده مع لاعب الوسط أحمد حمودي بالتراضي اليوم الثلاثاء.

وقال أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي لموقع النادي، إنه تم التوصل لاتفاق مع حمودي بإنهاء عقده بالتراضي بناء على رغبة الطرفين ووفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وشكر الأهلي لاعبه حمودي البالغ عمره 29 عامًا على الفترة التي قضاها في النادي بعدما انضم في 2017، بعد اللعب في سموحة وبازل السويسري والزمالك والباطن السعودي.

وواصل الأهلي بذلك تقليص تشكيلته قبل انطلاق الموسم الجديد حيث جاء فسخ التعاقد مع حمودي بعد ساعات من انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى الجونة.

وذكرت تقارير أن ناصر ماهر، صانع لعب الأهلي، بات على أعتاب العودة إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بينما أعلن النادي السكندري ضم اللاعب الأسبوع الماضي.