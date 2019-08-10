موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: ترضية علي معلول وتمرد حمدي تشعل القلعة الحمراء.. وأزمة جديدة تهدد عودة فيريرا

شهد يوم السبت عدة أحداث عل صعيد الكرة المصرية، خاصة بعد ظهور بيراميدز بثوبه الجديد مع المدير الفني الفرنسي، سباستيان ديسابر الذي قاد الفريق خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم السبت:

ترضية معلول وتمرد حمدي في الأهلي

بدأ الأهلي سيناريو ترضية اللاعب التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر، بعد أن رفض مسؤولو القلعة الحمراء فكرة رحيله إلى النادي الأهلي السعودي الذي تقدم بعرض لشراء اللاعب.

وتمرد أحمد حمدي اللاعب الصاعد رافضًا عروض إعارته بعد أن تلقى عدة عروض من الإسماعيلي وبيراميدز والجونة، إلا أن اللاعب يضغط للرحيل مجانًا عن الفريق.

وذلك في الوقت الذي اختتم الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة ”اطلع بره“ بطل جنوب السودان غدًا الأحد في ذهاب الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا.

واختار الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، 22 لاعبًا لخوض اللقاء، ليس بينهم وليد سليمان والحارس شريف إكرامي للإصابة ومروان محسن لانشغاله بالزفاف وصلاح محسن.

وضمت القائمة محمد الشناوي وعلي لطفي لحراسة المرمى، وفي خط الدفاع محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني، أحمد فتحي، التونسي علي معلول، محمود وحيد، وفي خط الوسط: حمدي فتحي، المالي آليو ديانغ، حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، حمد مجدي قفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، الأنغولي جيرالدو، وفي خط الهجوم: المغربي وليد أزارو، النيجيري جونيور أجايي.

أزمة جديدة تهدد عودة فيريرا للزمالك

نشبت أزمة جديدة في نادي الزمالك بخصوص ملف المدرب الجديد، بعد أن وضع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق شرطًا يهدد عودته من جديد، إذ طلب تأجيل المفاوضات أو الاستعانة بالجهاز المعاون لمروره بظروف صحية.

وخاض الفريق تجربة ودية ضد نادي 6 أكتوبر شهدت عودة المغربي خالد بوطيب بعد تعافيه من الإصابة، كما حضر الحارس محمود عبد الرحيم جنش أيضًا.

بيراميدز يفتتح عهد ديسابر بعبور النجمة

افتتح فريق بيراميدز عهد مدربه الجديد الفرنسي سباستيان ديسابر بفوز سهل على النجمة الكونغولي بنتيجة 4-1 في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز الغاني جون أنطوي هدفين لصالح بيراميدز وأيضًا البوركيني إريك تراوري وأحمد علي ليقطع الفريق خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الـ32 قي البطولة.

ووافق بيراميدز بشكل رسمي على رحيل البيروفي كريستيان بينافينتي صانع ألعاب الفريق إلى نانت الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.

قرار عثمان يثير الجدل في اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة تعيين سمير عثمان، رئيسًا للجنة الحكام، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، خاصة أن عثمان كان يعمل في قناة الأهلي واتهمه البعض بالانحياز للفريق الأحمر.

وأعلن الاتحاد تجديد الثقة في خدمات عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، كما سيتم استحداث لجنة لفض المنازعات.