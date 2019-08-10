بيراميدز يستهل مشواره في الكونفدرالية باكتساح النجمة الكونغولي (فيديو)

حقق فريق بيراميدز المصري فوزًا مثيرًا في افتتاح مشواره ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بفوز سهل على حساب ضيفه النجمة الكونغولي بنتيجة (4-1) ، اليوم السبت، في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن جولة الذهاب بالدور التمهيدي للمسابقة.

تألق الوافد الجديد الغاني جون أنطوي وسجل هدفين لصالح بيراميدز، كما أحرز البوركيني إريك تراوري هدفًا وسجل أحمد علي من ضربة جزاء، وأحرز يان موكومبو هدف الفريق الكونغولي.

وتقام مباراة الإياب يوم 24 أغسطس / الجاري في الكونغو الديمقراطية.

وخاض بيراميدز أول مباراة له في البطولات القارية، بعد أن حل بالمركز الثالث للدوري المصري في الموسم الماضي ، ويقود الفريق المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا.