موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: مؤمن زكريا يطلب الخلع.. والأبيض يعيد النظر في شروط دياز

يسيطر ملف المدرب الجديد على المشهد في أروقة نادي الزمالك مع أنباء الاقتراب من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، بينما يستعد الأهلي لمواجهة ”اطلع بره“ بطل جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، اليوم الجمعة، 9 أغسطس 2019:

الزمالك يعيد النظر في دياز

أعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور النظر في شروط المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز.

وطلب دياز إضافة بند للشرط الجزائي بدفع قيمة العقد كاملًا حال فسخ العقد من أحد الطرفين وهو ما يرفضه الزمالك ويتمسك براتب شهرين فقط.

ويفاضل الزمالك بين دياز والمدرب الصربي فالدان ميلويفيتش المدير الفني لفريق رد ستار الصربي.

وقرر الزمالك تمديد عقد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض 3 مواسم أخرى وزيادة مقابل عقده ليحصل على راتب سنوي قيمته 10 ملايين جنيه.

مؤمن زكريا يطلب مغادرة الأهلي

طلب مؤمن زكريا مهاجم الأهلي مغادرة الفريق، وفسخ عقده بالتراضي بعدما دخل في خلاف مع الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي أدى لعدم قيده محليًا وأفريقيًا.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع مؤمن زكريا لتحديد مصيره بعد أن تلقى عرضًا جادًا من الإنتاج الحربي لاستعارته أو ضمه نهائيًا.

وخاض الأهلي مرانه في غياب الثنائي وليد سليمان والأنجولي جيرالدو للإجهاد.

أزمة في إنبي.. وثورة في المصري

نشبت أزمة حادة في نادي إنبي بعد مباراة الفريق الودية ضد المريخ البوسعيدي، اليوم الجمعة، بعد اعتداء علي ماهر المدير الفني لإنبي بالضرب على مدرب حراس المريخ ياسر سليمان.

وشهد النادي المصري البورسعيدي ثورة غضب عارمة بعد خسارة الفريق وديًا على يد الإنتاج الحربي بخماسية مقابل هدف واحد.

وشن جمهور المصري هجومًا حادًا على إيهاب جلال المدير الفني بسبب سوء الأداء وتواضع مستوى بعض اللاعبين.

بيراميدز يعلن عدم قيد لومالا وعطوة أفريقيًا

أعلن نادي بيراميدز عدم قيد الثنائي الأوغندي عبده لومالا ومحمد عطوة المنضمين حديثًا للفريق في القائمة الأفريقية.

وفشلت محاولات قيد اللاعبين أفريقيًا بسبب عدم وصول البطاقة الدولية للاعبين قبل غلق باب القيد الأفريقي.