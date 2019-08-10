نادي الزمالك يقترب من صفقة جديدة.. ورسالة تحذير من مرتضى منصور لشيكابالا

رضخ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لطلبات وادي دجلة؛ بشأن التعاقد مع محمد عبد العاطي، لاعب وسط دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن مرتضى منصور أبدى مرونة في رحيل محمد عنتر، مقابل التعاقد مع محمد عبد العاطي، لاعب وسط وادي دجلة.

واشترط وادي دجلة الحصول على خدمات محمد عنتر، ضمن صفقة رحيل محمد عبد العاطي، لصفوف الزمالك، إضافة إلى مبلغ مالي، ووافق النادي الأبيض على رحيل صانع الألعاب، والتضحية بوجوده لضم لاعب وسط دجلة، ولم يتم تحديد المبلغ المالي حتى الآن.

وشهدت الفترة الماضية، مفاوضات بين مسؤولي الزمالك ووادي دجلة، ولكن تعثرت بسبب مطالب وادي دجلة المادية.

من جهة أخرى، عقد مرتضى منصور، رئيس النادي جلسة مع محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ قائد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأبيض، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد منصور لقائد الفريق أنه لن يسمح بضياع أي بطولة جديدة يشارك بها الزمالك خلال الموسم المقبل.

وشدد رئيس النادي في حديثه على أن الفريق فرط في أسهل بطولة بالدوري، رغم تنبؤ الجميع بفوز الزمالك بلقبها، وهو ما لم يحدث في النهاية.

وطلب رئيس الزمالك خلال حديثه مع ”شيكابالا“ توصيل رسالة للاعبين بصفته قائد الفريق أنه لن يتهاون مع أي لاعب يقصر في واجباته مع الفريق، خاصة أن الإدارة تلبي لهم جميع الاحتياجات، وهو ما يجب أن يقابله اللاعبون بتحقيق الألقاب في الموسم المقبل.