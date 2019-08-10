تعقد مفاوضات نادي الزمالك المصري مع رامون دياز

تعقدت مفاوضات نادي الزمالك المصري مع الأرجنتيني رامون دياز، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، بعد تراجع الأبيض عن بعض الاتفاقات.

وكشف مصدر داخل مجلس الزمالك لشبكة ”إرم نيوز“ تفاصيل الأزمة، حيث قال: ”بعد قرار ”الكاف“ تأجيل السوبر الأفريقي لأجل غير مسمى، رفض مرتضى منصور رئيس النادي إتمام الاتفاق، وأعاده إلى نقطة الصفر، وطلب من دياز تقليل عدد المساعدين من 7 إلى 4 أشخاص“.

وأضاف: ”شعر رامون دياز ووكيله بالغضب، وأصبح عرض الزمالك أقرب للرفض من جانب المدرب الأرجنتيني، بعد تراجع رئيس النادي عن الاتفاق“.

ويرفض رامون دياز تواجد أي عنصر مصري معه بالجهاز الفني، ولكن مرتضى منصور رئيس النادي يصر على الزج بعناصر مصرية.

وأشار المصدر إلى أن مرتضى يريد التعاقد مع الصربي فالدان ميلويفيتش، خاصة أنه وافق على طلبات رئيس النادي بوجود مساعدين مصريين، مع تلبية جميع مطالبه المالية، وكتابة الشرط الجزائي الذي يريده.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة حسم ملف المدير الفني، خاصة أن أمير مرتضى، نجل رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، يرغب في إتمام التعاقد مع دياز، ولكن مرتضى منصور يرغب في حسم أمر الفريق مع المدرب الصربي.

ومؤخرًا أعلن الزمالك تعيين طارق يحيى مدربًا مؤقتًا لقيادة الفريق أمام ديكداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل.