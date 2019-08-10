تشكيل أستون فيلا ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي.. تعرّف على موقف تريزيغيه والمحمدي

يبدأ توتنهام هوتسبير وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز باستضافة أستون فيلا، الوافد الجديد على البريميرليغ.

وسيبدأ توتنهام موسم 2019-2020 على ملعبه الجديد الذي يسع 62 ألف متفرج. وتسود حالة من التفاؤل بأن النادي اللندني، الذي احتل المركز الرابع الموسم الماضي وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بإمكانه سد الفجوة مع مانشستر سيتي وليفربول.

وبحسب صحيفة ستاندارد البريطانية، من المتوقع أن يبدأ توتنهام مباراته الأولى في الدوري أمام أستون فيلا بتشكيلة مكونة من

الحارس الفرنسي هوغو لويس.

وللدفاع: كايل والكر بيتيرز وتوبي الدرفيلد و يان فيرتونين وداني روز.

وفي خط الوسط: هاري وينكس والوافد الجديد تانغاي ندومبلي وموسى سيسوكو وكريستيان إريكسن.

وفي الهجوم: لوكاس مورا وهاري كين.

أما أستون فيلا العائد لدوري الأضواء فمن المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيلة مكونة من

الحارس توم هيتون

فيدريك جيلبرت وتايرون مينغز وبيورن إنغلز ومات تارجت.

كونور هوريهان وجون مكغين وجريليز وجوتا وأنور الغازي وويسلي.

وفي حال صحة هذه التوقعات، سيغيب الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن ”تريزيغيه“ الوافد الجديد على فيلا عن المباراة.