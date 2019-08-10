الظهور الأول لمحمود تريزيغيه.. موعد مباراة أستون فيلا وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد اللاعب المصري محمود حسن ”تريزيغيه“ لخوض أول مباراة له مع أستون فيلا، عندما يحل ضيفًا على توتنهام هوتسبير، اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2019/2020.

وتقام مباراة توتنهام وأستون فيلا الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق حسن العيدروس.

ويشارك أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما هبط إلى دوري الدرجة الأولى موسم 2015/2016، في حين احتل توتنهام المركز الرابع في الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019.

واستثمر أستون فيلا نحو 125 مليون إسترليني في تعزيز صفوفه بـ 12 لاعبًا، بينهم تريزيغيه مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني من قاسم باشا التركي.

وسبق أن شارك تريزيغيه مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، كما خاض كأس العالم 2018 في روسيا.