نادي الزمالك المصري ينهي اتفاقه مع الأرجنتيني رامون دياز بعد الموافقة على شروطه

أنهى مسؤولو نادي الزمالك المصري تفاصيل التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لتدريب الفريق الأول بداية من الموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“، أن مرتضى منصور رئيس النادي وافق على توفير كافة الطلبات المالية التي طلبها دياز، متعهدًا بتنفيذ كل شيء بشرط تحقيق البطولات، سواء مسابقة كأس مصر أو الدوري الممتاز في الموسم الجديد ودوري أبطال أفريقيا التي يخوض غمارها بعد احتلال وصافة مسابقة الدوري في الموسم السابق.

وتشهد الساعات القليلة القادمة وضع الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني بعد الاتفاق على قيمة الشرط الجزائي في حال رغبة أحد الطرفين إنهاء التعاقد مع الطرف الآخر.

وأوضح المصدر، ”حدد الزمالك شرطًا جزائيًا يساوي قيمة شهرين من راتب رامون دياز، حال قيامه هو بفسخ التعاقد، فيما طلب المدرب أن يحصل على قيمة عقده بالكامل حال فسخ الزمالك التعاقد معه“.

وتابع، ”لذلك طالب مسؤولو الزمالك بتعديل تفاصيل التعاقد معه ليصبح موسمًا واحدًا بدلًا من موسمين، مع تقديم حوافز إضافية في حال حصد ألقاب للقلعة البيضاء“.

وتواجد رامون دياز في الدوري الممتاز المصري في الموسم السابق، عندما تولى الإدارة الفنية لنادي بيراميدز الذي احتل المركز الثالث.