موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: تصاعد أزمة كهربا.. ولاسارتي يحتوي غضب الشناوي

شهد يوم الخميس 8 أغسطس 2019 عدة أحداث وتطورات على صعيد الأندية المصرية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل بداية المشوار الأفريقي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار يوم الخميس:

تصاعد أزمة كهربا.. واحتواء أزمة مباراة بطل الصومال

تصاعدت أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الزمالك، الذي انتقل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، بعد أن تقدم الأخير بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ضد الزمالك واتحاد الكرة.

وطالب النادي البرتغالي بإصدار بطاقة دولية مؤقتة لصالح كهربا، بعد أن رفض الزمالك إرسالها بداعي أن اللاعب مازال متعاقداً مع الفريق.

وقرر الزمالك إرسال ملف كامل لاتحاد الكرة يؤكد صحة موقفه للرد على شكوى النادي البرتغالي بجانب تقديم شكوى ضد كهربا للفيفا للمطالبة بمعاقبته وفسخ عقده مع أفيس.

في الوقت الذي أعلن الزمالك تأجيل لقاء ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا إلى يوم 16 أغسطس الجاري، بدلاً من الأحد المقبل، بعد أن نشبت أزمة حادة بسبب رفض الأمن إقامة اللقاء بالقاهرة، وتمسك النادي الصومالي باللعب بالعاصمة بعد موافقته على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في مصر.

وعاد طارق حامد، لاعب الوسط للتدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة إضافية، وواصل الزمالك تأهيل الثنائي محمد عبد الشافي وإسلام جابر لاعبي الفريق وأيضاً المدافع محمود علاء.

لاسارتي يحتوي غضب الشناوي.. والأهلي يحدد الراحلين

احتوى الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي غضب حارس مرماه محمد الشناوي، الذي ابتعد عن التدريبات خلال الأيام الماضية بداعي إصابته بإجهاد عضلي.

وكان الشناوي غاضباً بعد رفض رحيله لأحد الأندية البرتغالية التي تقدمت بعرض رسمي لضمه، ولكن الأهلي رفض التفريط في خدماته ورفض مناقشة الأمر.

وشهد مران الأهلي إصابة رمضان صبحي جناح أيسر الفريق في وجه القدم قبل لقاء ”اطلع بره“ بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

وحدد الأهلي ملف الراحلين بعدما عقد أمير توفيق مدير التعاقدات جلسات مع 6 لاعبين؛ لتحديد مصيرهم وهم أحمد حمودي ومحمد شريف وإسلام محارب وناصر ماهر ومؤمن زكريا وأحمد علاء.

واستقر الأهلي على إعارة أحمد علاء لطلائع الجيش بجانب إعارة ناصر ماهر إلى سموحة، وأيضاً اقتراب محارب وعمرو بركات من نادي الجونة بجانب وجود عروض لبيع حمودي وشريف ومؤمن يتم دراستها.

بيراميدز يحصل على رخصة الاحتراف قبل لقاء الكونفدرالية

حصل نادي بيراميدز على رخصة الاحتراف من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ قبل خوض بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الجديد 2019 – 2020.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم شهادة رسمية لنادي بيراميدز يؤكد نجاحه في إنهاء إجراءات الحصول على رخصة الأندية المحترفة بعد خطوات عديدة قام بها المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي لإنهاء هذا الملف.

ويبدأ الفريق مشوار في كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت، بمواجهة النجمة الكونغولي في ذهاب كأس الكونفدرالية على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

صفقة تونسية في دجلة.. وصراع ثلاثي على العيفة

أعلن نادي وادي دجلة تعاقده مع التونسي رفيق كابو لاعب الاتحاد المنستيري لمدة موسمين.

ويدور صراع ثلاثي على ضم المدافع التونسي بلال العيفة بين أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري وإنبي.