ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي المصري ينتقل إلى سموحة

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن انتقال ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلي المصري، إلى الفريق السكندري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”ناصر ماهر لاعبًا في سموحة الموسم القادم“.

وكان الأهلي، نجح في التعاقد مع محمد مجدي قفشة قادمًا من بيراميدز، الأمر الذي يقلل فرص ناصر ماهر في المشاركة بشكل أساسي رفقة الفريق الأحمر الموسم المقبل.

وكان ناصر ماهر، لاعب النادي الأهلي المصري، قرر البحث عن عروض؛ للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء قرار ماهر، بعد خروجه من دائرة حسابات الأورغواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، والذي بدأ يتجاهل تواجده في قائمة الفريق؛ مما شعر بأن مصيره سيكون التجميد في الموسم الجديد، وأن رحيله هو الأنسب له خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن اللاعب شعر بأن التعاقد مع محمد مجدي ”قفشة“ والقادم من نادي بيراميدز، سيكون بمثابة عقبة كبيرة أمام عودته مرة ثانية للتواجد في قائمة الفريق الأساسية، ولذلك صمم على الرحيل.

وجاء استبعاد ناصر ماهر من قائمة الفريق الأفريقية ليكون بمثابة جرس إنذار له من جانب الإدارة، بأنه غير مرغوب في خدماته، وعليه الرحيل أو الانتظار لما قد يحدث في صفوف اللاعبين وقد يتم الاستعانة به.

وغاب اللاعب، عن المران الجماعي للنادي الأهلي من التدريبات الأسبوع الجاري؛ بسبب الشكوى من إصابة بسيطة في الحوض، وقرر الجهاز الطبي للنادي الأهلي خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد التأكد من جاهزيته.