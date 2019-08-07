الزمالك يغري لاعب الأهلي المصري للرد على صفقة كهربا

فتح نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خط مفاوضات مع ناصر ماهر لاعب وسط الأهلي، ومنتخب مصر الأولمبي، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”تلقى ناصر ماهر اتصالات من قبل أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في الزمالك، من أجل الانتقال لصفوف القلعة البيضاء، استغلالًا لأزمته مع ناديه بعد استبعادة من القائمة الأفريقية، وناصر يشعر بالغضب من عدم قيده في قائمة الأهلي الأفريقية، وخروجه من الحسابات الفنية لمارتن لاسارتي“.

وأضاف المصدر: ”الزمالك يحاول ضم اللاعب، للرد على الصفقة المتوقعة بانتقال محمود عبدالمنعم كهربا لصفوف الأهلي في يناير المقبل، بعد أن هرب اللاعب من النادي، وانتقل للدوري البرتغالي كمحطة للعودة لصفوف القلعة الحمراء“.

وتابع: ”ناصر ماهر رحب بالانتقال للزمالك، خاصة أنه تلقى عرضًا ماليًا مغريًا، واتفق الطرفان علي أن يتمسك اللاعب بالرحيل عن الأهلي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لأحد الأندية الأوروبية على أن ينتقل للقلعة البيضاء في يناير المقبل، وفي حالة فشل هذا السيناريو سينتظر اللاعب حتى نهاية الموسم المقبل لفسخ عقده مع الفريق استنادًا لبند نسبة المشاركة في المباريات، حيث يتوقع اللاعب أن لا يحصل على أي فرصة مع الفريق في ظل وجود صالح جمعة ومجدي قفشه ووليد سليمان“.

ومن جانب آخر، استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على رفض أي عروض تصله في الفترة الحالية، خاصة بعد الأنباء التي ترددت عن ترشيحه لتولي تدريب نادي يونيفيرسيداد دي تشيلي.

وقال مصدر داخل الأهلي: ”لاسارتي طمأن إدارة القلعة الحمراء أنه لا يفكر في الرحيل ويسعي لتحقيق أهم أهدافه مع النادي، وهو تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا“.