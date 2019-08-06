موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. أزمة كهربا تصل لـ“فيفا“.. والأحمر يرفض عرض جيرالدو للبيع

شهدت أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الثلاثاء، بعض التطورات في عدة ملفات تخص الفرق الثلاثة قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الثلاثاء في السطور التالية:

الأهلي يرفض عرض جيرالدو للبيع

رفض النادي الأهلي فكرة عرض لاعبه الأنغولي جيرالدو دا كوستا للبيع؛ من أجل ضم المهاجم الكونغولي جاكسون ميلوكا نجم فريق مازيمبي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لـ“إرم نيوز“، أن جيرالدو مقيد في القائمة الأفريقية للفريق، نافيًا ما تردد حول عدم قيد اللاعب تمهيدًا لبيعه.

وأعلن الأهلي تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي ”كاف“ بتجديد رخصة الاحتراف للنادي، تمهيدًا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، كما وجه محمود الخطيب رئيس النادي، الشكر للسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ”فيفا“ على تهنئته للنادي بمناسبة التتويج بلقب الدوري.

وشهد مران الفريق يوم الثلاثاء، عودة الثلاثي أيمن أشرف وأحمد حمودي وناصر ماهر لاعبي الأهلي للتدريبات الجماعية، كما أدى الحارسان محمد الشناوي وشريف إكرامي ووليد سليمان تدريبات تأهيلية.

وأعلن الأهلي عن وجود مشكلة تقنية في الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر قبل لقاء ”اطلع برة“ بطل جنوب السودان، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد الحصول على موافقة بحضور 10 آلاف مشجع.

أزمة كهربا تصل لـ“فيفا“

وصلت أزمة قيد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الزمالك، الذي رحل لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي للاتحاد الدولي ”فيفا“ بعدما قرر مسؤولو القلعة البيضاء تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب وناديه لمنعه من المشاركة لهروبه من الفريق.

ويخوض الزمالك تجربة ودية ضد فريق المتحدة؛ استعدادًا لمواجهة ديكداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل، وحرص طارق يحيى، المدير الفني على تجربة اللاعبين الجدد قبل لقاء بطل الصومال.

بيراميدز يحسم الجدل حول موعد لقاء النجمة الكونغولي

حسم فريق بيراميدز الجدل حول موعد لقاء النجمة الكونغولي في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن النادي إقامة اللقاء يوم السبت المقبل، في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وقرر فتح مرانه الأربعاء لوسائل الإعلام.

لجنة اتحاد الكرة تثير الجدل قبل وصول وفد ”فيفا“

أثارت لجنة اتحاد الكرة المؤقتة جدلًا واسعًا قبل وصول وفد الاتحاد الدولي ”فيفا“ إلى مصر.

وترددت أنباء عن تشكيل لجنة بقيادة ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ومعه محمد فضل ومصطفى عزام وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.

فشل مبادرة الصلح بين الخطيب ومرتضى منصور

فشلت مبادرة الصلح بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي طرحها حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور الفضائية المصرية.

وأعلن مرتضى رفضه المصالحة مع الخطيب بداعي أنه يتفوق علميًا على رئيس الأهلي، كما شنّ مشجعو القلعة الحمراء هجومًا حادًا على رئيس الزمالك؛ بسبب تصريحاته الأخيرة.