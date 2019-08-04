الصفقة رقم 11.. نادي الزمالك يضم إمام عاشور مهاجم حرس الحدود

أنهى نادي الزمالك، المصري إجراءات ضم إمام عاشور صانع ألعاب فريق غزل المحلة المعار لنادي حرس الحدود.

وتواجد عاشور في مقر نادي الزمالك اليوم الأحد، لحسم صفقة انتقاله للقلعة البيضاء ليكون الصفقة رقم 11 للفريق الأبيض.

وتوصلت إدارة الزمالك لاتفاق مع حرس الحدود لقطع إعارة اللاعب من المحلة إلى النادي العسكري التي ستنتهي بنهاية الموسم المقبل وحسم الزمالك الصفقة مقابل ١٢ مليون جنيه للمحلة.

ووقع إمام عاشور على عقود لصفوف الزمالك لمدة 5 مواسم وحصل الفريق الأبيض على الاستغناء الخاص باللاعب.

وتعاقد مسئولو الزمالك مع 10 لاعبين وهم محمد عبدالشافي وشيكابالا وابوجبل واسلام جابر ومحمد عواد وبن شرقي وأوناجم ومصطفي محمد وكريم بامبو ومحمد صبحي، بجانب إمام عاشور الصفقة الحادية عشرة للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقام مرتضى منصور رئيس النادي بالكشف عن الصفقات الجديدة في مؤتمر صحفي عقده في مقر النادي يوم الأربعاء الماضي.