موجز أخبار الأهلي والزمالك.. كارو يبعثر أوراق مرتضى منصور.. والأحمر يمنع سيناريو انتقام الزمالك

شهد الاثنين العديد من التطورات في بعض الملفات التي تشغل أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وبعض الأندية المصرية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، الاثنين:

الأهلي يمنع سيناريو انتقام الزمالك

منع النادي الأهلي سيناريو انتقام الزمالك من خطوة هروب محمود عبدالمنعم كهربا واقترابه من الأهلي في شهر يناير المقبل.

ووقع الأهلي عقدًا جديدًا للاعبه أحمد الشيخ الجناح الأيمن من أجل إفساد فكرة استغلال عدم توثيق عقده في الرحيل للزمالك.

وغادر أحمد حمودي صانع ألعاب الأهلي مران الفريق اليوم الاثنين للإصابة، كما أن الأهلي أعلن تلقيه خطابًا رسميًا من غياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لتهنئة النادي باللقب رقم 40 في بطولة الدوري.

كارو يبعثر أوراق الزمالك

بعثر الإسباني خوان كارو المدرب الشهير أوراق الزمالك بعدما عرضه أحد الوكلاء على النادي.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مبدئي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز ولكن شروط الأخير وجهازه المعاون يهدد اكتمال المفاوضات.

وعقد طارق يحيى المدير الفني المؤقت جلسة مع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى لاختيار حارس الفريق في لقاء ديكداها الصومالي يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

ويفكر يحيى في إشراك محمد عواد حارس المرمى المنضم من الإسماعيلي ولكنه سيحسم الأمر خلال الساعات المقبلة.

بيراميدز يرفض شروط الإسماعيلي

رفض نادي بيراميدز شروط الإسماعيلي للاستغناء عن الجناح عبدالرحمن مجدي.

وطلب بيراميدز ضم مجدي ولكن الإسماعيلي طلب 15 مليون جنيه لبيع اللاعب وهو ما رفضه بيراميدز.

نبيه مدربًا لنادي مصر

أعلن نادي مصر إقالة محمد صلاح من منصبه وتعيين أسامة نبيه بدلًا منه.

وأعلن نادي المقاولون إقامة معسكر إعداد تدريبي في أوروبا استعدادًا للموسم الجديد.