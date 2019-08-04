موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. مؤمن زكريا يتصدر الراحلين في القلعة الحمراء.. ودياز يثير الجدل في الأبيض

شهد اليوم الأحد، عدة أحداث مهمة على صعيد الكرة المصرية مع استعدادات انطلاق الموسم الجديد، وتحديد مواعيد الفترة القادمة من بطولة كأس مصر.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 4 أغسطس:

مؤمن زكريا يتصدر قائمة الراحلين في الأهلي

تصدر مؤمن زكريا مهاجم الأهلي قائمة الراحلين في القلعة الحمراء، بعد أن استقر الجهاز الفني بقيادة الأوروغواياني مارتن لاسارتي على الإطاحة به لوجود عدة بدائل في مركزه.

وكتب مؤمن زكريا تغريدة ألمح خلالها إلى وجود مشكلة حول استمراره في الفريق، وبدأ اللاعب دراسة بعض العروض التي تلقاها للرحيل عن الفريق في الموسم الجديد.

وتبدو قائمة الراحلين في الأهلي مليئة بعدد من النجوم المميزين الذين تحولوا إلى مقاعد البدلاء بعد استبعادهم من القائمة الأفريقية، على رأسهم أحمد حمودي ومحمد شريف وإسلام محارب وحسين السيد وناصر ماهر وأحمد حمدي، والذين سيرحلون على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وافتتح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم بعد تطويرها بشكل كامل.

وخاض الفريق تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة ”اطلع برة“ بطل جنوب السودان يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

دياز يثير الجدل.. وأزمة برنامج الزمالك تتصاعد،

أثار الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، جدلًا واسعًا في نادي الزمالك بعد متابعة حساب النادي في موقع ”تويتر“ للتواصل الاجتماعي.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأسماء التي تتردد في بعض وسائل الإعلام مجرد اجتهادات.

وتصاعدت أزمة برنامج الزمالك اليوم بعد إرسال قناة ”المحور“ خطابًا رسميًا للنادي، تؤكد فيه أن البرنامج ينتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك سيقوم بإطلاق قناته الفضائية في غضون مطلع شهر سبتمبر المقبل.

توحيد كرة الدوري ومواعيد كأس مصر

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات اتحاد الكرة، توحيد كرة الدوري المصري وعليها شعار اتحاد الكرة، والنجوم السبعة إشارة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي حققها منتخب مصر 7 مرات.

وأعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 17 أغسطس الجاري، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، على أن يقام لقاء الفائز بينهما ضد حرس الحدود والزمالك ضد المقاصة في دور الثمانية يوم 28 أغسطس الجاري، ويقام دور الأربعة يوم 1 سبتمبر ثم النهائي يوم 5 سبتمبر المقبل.

بيراميدز يسابق الزمن لضم وردة

دخل مسؤولو نادي بيراميدز في سباق مع الزمن لضم عمرو وردة صانع ألعاب فريق باوك اليوناني في الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى مسؤولو بيراميدز لحسم الصفقة بشكل رسمي وإقناع اللاعب بالعودة للدوري المصري.

وكان بيراميدز قد دخل في معسكر تدريبي؛ استعدادًا لمواجهة النجمة الكونغولي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.