هل تفلح محاولات صنع فريق من ”الجلاكتيكوس“ في الزمالك؟

تصدر نادي الزمالك المشهد في الأوساط الكروية المصرية، بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء عدة صفقات لتدعيم صفوف فريقه في الموسم الجديد بعد ضياع لقب الدوري المصري.

وأعلن الزمالك في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تعاقده مع محمد عبدالشافي ومحمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي وإسلام جابر وكريم بامبو، والثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بجانب عودة الثنائي المعار مصطفى محمد ومحمود عبدالرازق شيكابالا.

وأصبح السؤال هل أصبح الزمالك على موعد مع فريق أحلام جديد، ويصنع تشكيلة من الجلاكتيكوس لاكتساح الألقاب في الموسم الجديد؟

هذا ما تحاول ”إرم نيوز“ الإجابة عنه في السطور القادمة:

أسماء لامعة.. وتدعيم للمراكز

تحرك الزمالك لضم أسماء لامعة ونجوم لها ثقلها سواء أجانب، أو لاعبين محليين مثل محمد عبدالشافي وشيكابالا كنجوم كبار ترتبط بهم الجماهير البيضاء التي تبدو متفائلة أيضًا بعودة مصطفى محمد لقيادة الهجوم بعد اكتساب الخبرات.

وضم الزمالك اسمين لامعين من المغرب ساهما في تتويج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2017، خاصة أن الفريق الأبيض عانى من التراجع الهجومي بعد رحيل محمود كهربا وإصابة خالد بوطيب اللاعب المغربي.

واعتمد الزمالك على دعم المراكز التي عانت نقصًا مثل حراسة المرمى والظهير الأيسر وقلب الهجوم والجناح الهجومي.

وقال أحمد الكأس لاعب الزمالك الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن الزمالك نجح في تدعيم صفوفه بلاعبين مؤثرين ومهمين، موضحًا أن اللاعبين الجدد يستطيعون حجز مقاعدهم في التشكيلة الأساسية، وهو ما يشعل المنافسة داخل الفريق.

وأوضح أن انضمام هؤلاء النجوم يجعل الزمالك مطالبًا بمدرب حازم وقوي الشخصية، ويستطيع السيطرة على الفريق لتحقيق لقب الدوري والمنافسة أفريقيًا.

صراع حراس المرمى

أجرى الزمالك تغييرات شاملة في مركز حراسة المرمى بضم 3 حراس مرمى هم: محمد عواد حارس الإسماعيلي ومحمد أبوجبل حارس سموحة ومحمد صبحي حارس بتروجيت الصاعد.

واستغنى الزمالك عن حارسه عمر صلاح لسموحة وعماد السيد للاتحاد، كما تعرض حارسه محمود عبدالرحيم جنش لإصابة بقطع في وتر إكيليس.

وأكد نادر السيد، حارس الزمالك الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن حراسة المرمى بالفريق ستشهد منافسة قوية، خاصة أن جنش سيعود بعد شهر يناير المقبل، وبالتالي سيكون هناك صراع قوي داخل الفريق على حماية العرين.

وأوضح أنه يفضل تعيين مدرب حراس أجنبي ضمن الجهاز الفني الجديد يستطيع التحكم في الفريق وهذه الكوكبة من النجوم.

عودة شيكابالا وعبدالشافي تثير الجدل

جاءت عودة محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالشافي لتثير جدلاً واسعًا بين الترحيب، خاصة أن الثنائي يتمتع بشعبية بين جماهير الزمالك، وبين الامتعاض، خاصة أن اللاعبين تقدما في السن ووصلا إلى 35 عامًا بجانب ابتعادهما عن المشاركة أساسيين.

وجاءت عودة عبدالشافي لتدعيم الجبهة اليسرى مع ضعف مستوى بهاء مجدي، وأيضًا تغيير مركز عبدالله جمعة، بينما يحاول الزمالك بعودة شيكابالا الاستفادة من خبراته وموهبته في تدعيم الخط الهجومي سواء كجناح أو لاعب وسط مهاجم.

الثلاثي المغربي والقوة الضاربة

لم يحسم الزمالك بشكل رسمي مصير مهاجمه المغربي خالد بوطيب، ولكن الفريق الأبيض ضم ثنائي مغربي مميز وهما أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لتطوير الشق الهجومي.

ويأمل الزمالك الاستفادة من سرعات وموهبة اللاعبين، خاصة أن الفريق الأبيض قام بتغيير جلده هجوميًا برحيل إبراهيم حسن إلى بيراميدز مع قدوم كريم بامبو وإسلام جابر، وأيضًا انتقال كهربا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ضحايا الميركاتو

دفع العديد من اللاعبين ثمن رياح التغيير في ميركاتو الزمالك المليء بالتعاقدات الضخمة على رأسهم الحارسان عماد السيد وعمر صلاح بجانب محمود عبدالعاطي دونجا ومحمد أشرف روقة الذين تعثرت محاولات عودتهما وتم تجديد إعارتهما.

وقد يضطر الزمالك للاستغناء عن أحد الثلاثي الأجنبي النيجيري معروف يوسف والتونسي حمدي النقاز والمغربي خالد بوطيب لإفساح المجال أمام قيد الأجانب.