إعارة عمرو مرعي مهاجم بيراميدز إلى نادي الزمالك لمدة موسم

توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق مع إدارة بيراميدز لاستعارة عمرو مرعي مهاجم الفريق الكروي الأول لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك إن الأبيض كان قد طلب ضم مرعي بصورة نهائية في الفترة الحالية لتدعيم الهجوم في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر لـ“إرم نيوز“ أن بيراميدز وافق على إعارة اللاعب للفريق الأبيض لمدة موسم واحد وتم حسم كافة التفاصيل‎ ليصبح اللاعب ضمن صفوف الزمالك الموسم المقبل.

وكان عمرو مرعي قد احترف بصفوف النجم الساحلي في تجربة احترافية قصيرة استمرت موسمين عاد بعدها لصفوف بيراميدز ولم يشارك مع الفريق بسبب أزمة تجنيده.