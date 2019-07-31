موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: فرمان رئاسي يحسم ملف مدرب منتخب مصر.. وصفقات جديدة تشعل الميركاتو

سيطرت الصفقات الجديدة على المشهد الكروي في مصر، بعد أن تحركت أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز لتدعيم صفوفها قبل إرسال القوائم التي تشارك ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه لن يستقدم مدربين أجانب مجددًا لقيادة منتخب مصر بعد فشل الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والخروج من دور الستة عشر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الأربعاء:

الأهلي يحسم صفقة قفشة

حسم النادي الأهلي ثالث صفقاته الصيفية بضم محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب بيراميدز، بعد مفاوضات مكثفة شهدت إتمام الصفقة بشكل رسمي لينضم للفريق الأحمر بعد المالي أليو ديانج ومحمود متولي.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن الصفقة تمت في إطار تعاوني بين الأهلي وبيراميدز، موضحًا أن الفريق الأحمر حقق ما أراده في الانتقالات وأي تعاقدات جديدة ستكون وفقًا لحسابات معينة بالتنسيق مع لجنة التخطيط.

واستقر الأهلي على رحيل أحمد علاء للنادي الإسماعيلي، وإعارة عمرو جمال للصفاقسي التونسي مع دراسة إعارة بعض اللاعبين الصاعدين مثل أكرم توفيق وأحمد حمدي ومحمود الجزار.

الزمالك يعلن صفقاته.. ويحسم مصير شيكابالا

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع صفقاته الجديدة بضم الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي بجانب 3 حراس مرمى محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي وأيضًا إسلام جابر ومحمد عبدالشافي.

وحسم الزمالك مصير محمود عبدالرازق شيكابالا، الذي عاد للفريق بعد أن تم رفض فكرة انضمامه للجهاز الفني كمدرب مساعد.

وأعلن الزمالك قيد محمود عبدالمنعم كهربا جناح أيسر الفريق أيضًا محليًا، كما سخر كهربا من هجوم رئيس الزمالك مرتضى منصور ضده بالسخرية أيضًا عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“.

بيراميدز يضم لومالا وإبراهيم حسن

نجح فريق بيراميدز في ضم الثنائي الأوغندي عبده لومالا وإبراهيم حسن؛ لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وأعلن أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، رحيله عن منصبه موجهًا الشكر لمالك النادي.

وأعلن نادي مصر المقاصة ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، بجانب إعلان الإسماعيلي ضم محمود عبدالعاطي دونجا وأحمد مدبولي ثنائي الزمالك.

صفقات جديدة تشعل الميركاتو

ينتظر مسؤولو الأهلي والزمالك حسم صفقات أخرى تشعل الميركاتو الصيفي.

ويسعى الأهلي لضم حسام حسن، مهاجم سموحة، بينما يتحرك الزمالك لضم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز.

فرمان رئاسي يحسم ملف المنتخب

أعلن عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رغبته في تعيين مدرب وطني للمنتخب المصري بعد رحيل المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق.

وأكد السيسي أن تراجع منتخب مصر نتيجة الأحداث غير المستقرة، موضحًا أن مصر استفادت من بطولة أمم أفريقيا وسيتم دراسة عودة الجمهور بعد تطبيق نظام بطاقة المشجع.