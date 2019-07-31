بيراميدز يضم إبراهيم حسن لاعب الزمالك مقابل 16 مليونًا.. والأبيض يطلب ضم رجب بكار

نجح نادي بيراميدز في التوصل لاتفاق مع نادي الزمالك، من أجل ضم إبراهيم حسن لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم الجانب الهجومي في الفريق.

وقال مصدر داخل بيراميدز في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن النادي حصل على توقيع إبراهيم حسن، وتوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك على ضم اللاعب، خاصة بعد ضم الثنائي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي.

وأضاف المصدر أن الصفقة كلفت نادي بيراميدز 16 مليون جنيه لصالح نادي الزمالك، وتسلم الاستغناء الخاص باللاعب، وسيتم قيده في القائمة الأفريقية للفريق للمشاركة في الكونفيدرالية.

وفي إطار التعاون بين الزمالك وبيراميدز، طلب النادي الأبيض الحصول على خدمات رجب بكار لاعب الفريق الثاني، في صفقة منفصلة بعيدًا عن صفقة إبراهيم حسن.

وطلب مسؤولو بيراميدز مهلة قبل حسم الصفقة، خاصة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي ديسابر متمسك باستمرار اللاعب مع الفريق الموسم المقبل.

وفي نفس السياق أنهى نادي بيراميدز صفقة أفريقية جديدة تنضم لسلسلة الصفقات التي تعاقد معها النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ من أجل الاستعداد لخوض منافسات الموسم المحلي والكونفدرالية الأفريقية.

وقال بيراميدز في بيان رسمي: ”ضم نادي بيراميدز لومالا عبده اللاعب الدولي بصفوف منتخب أوغندا ليصبح لاعبا رسميا في صفوف الفريق، وانضم اللاعب الذي يبلغ من العمر ٢٢ عاما، ويلعب بنادي كالمار السويدي لبيراميدز بشكل رسمي؛ استعدادا للمرحلة المقبلة، بعد جهود مكثفة بذلها المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي في سبيل إنهاء الصفقة.

وأضاف البيان: ”وقدم لومالا أداء طيبا مع أوغندا في كأس أفريقيا بعدما شارك اللاعب الدولي في المباريات الأربعة لمنتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، ويعتبر اللاعب من أهم موهبة في صفوف منتخب أوغندا“.

يذكر أن نادي بيراميدز تعاقد مع جون أنطوي مهاجم نادي مصر المقاصة؛ لتدعيم الجانب الهجومي في الفريق، إضافة إلى دودي الجباس وإبراهيم حسن القادم من الزمالك.