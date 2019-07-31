النادي الأهلي المصري يتخلص من هذا اللاعب حال ضم أفشة.. وهذه أسباب تمسك الخطيب بلاسارتي

وافق النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، على انتقال أحمد علاء مدافع الفريق، لصفوف الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد النجاح في ضم محمود متولي من الدراويش.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”الإسماعيلي طلب ضم أحمد علاء ورحب الأهلي بالعرض، خاصة أن الإدارة الحمراء وعدت الدراويش بالحصول على أي لاعب يرغبون فيه ممن استقر النادي على رحيلهم، لإعادة التعاون بين الناديين“.

وأضاف المصدر: ”مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق استقر على رحيل ناصر ماهر في حالة النجاح في ضم محمد مجدي قفشة، خاصة أن اللاعب كثير الأزمات مع الجهاز الفني، ويسعى الإسماعيلي لضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد“.

ومن جانب آخر، كشف مصدر داخل الأهلي السر وراء تمسك محمود الخطيب رئيس النادي باستمرار مارتن لاسارتي كمدير فني للفريق الموسم المقبل، رغم وجود رفض له من قبل جماهير النادي وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

وقال المصدر لإرم نيوز: ”الخطيب هو من أصر على التعاقد مع لاسارتي، وفي حالة الموافقة علي رحيله سيظهر أمام الجميع بأنه فشل في اختيار مدرب مناسب للفريق، فضلًا عن أن الخطيب يعاني كل مرة يختار فيها مدربًا للأهلي؛ ما يعرضه لهجوم من جماهير النادي كما حدث في وقت التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون ومن بعده لاسارتي“.

وأَضاف المصدر: ”الخطيب يرفض الرضوخ لضغوط جماهير الأهلي لرحيل لاسارتي، حتى لا يقال إن النادي يدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن أن المدرب خاض مع الفريق فترة إعداد وفقًا لرؤيته الفنية واختار الصفقات والقائمة الأفريقية، وفي حالة التعاقد مع مدرب جديد ستكون له رؤية مختلفة؛ ما يهدد مشوار الفريق في الموسم الجديد“.