النادي الأهلي المصري يرد على اتهام مرتضى منصور باستخدام ”السحر الأسود“ في مباراة القمة

رد النادي الأهلي المصري على اتهامات مرتضى منصور، رئيس الزمالك، باستخدام السحر الأسود في مباراة القمة الأخيرة بين الفريقين في الدوري الممتاز والتي انتهت بتفوق المارد الأحمر بهدف مقابل لا شيء.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات تلفزيونية: ”بطولة الدوري هذا الموسم علمتني الفرق بين القوة والبجاحة، فالقوي عندما ينجح ينسب الفضل للجميع، أما البجح فيدعي أن المشكلة في السحر والأعمال وعلي معلول“.

وأضاف: ”مقتنع تمامًا أن كل ناد يملك تحديد مصيره بيده، طالما تمتلك الإمكانيات والقدرات ستفوز، أسمع دائمًا عن روح الفانلة الحمراء ولم أسمع عن ألوان أخرى“.

وتابع: ”مررنا بموسم صعب في كل شيء، وأحداثه كثيرة جدًا وكانت هناك تحديات بسبب التشكيك في الأهلي والجهاز الفني واللاعبين“.

وواصل: ”هذا الموسم به دروس يجب أن نتعلم منها، الأهلي يوجد فيه أشياء تدرس، منها العمل الجماعي الذي نعتمد عليه، ولا توجد فرديات داخل النادي“.

وأردف: ”نتعلم من أخطائنا وندرسها ونتشاور مع بعض ونستعد والتوفيق من عند الله في النهاية“.

يذكر أن مرتضى منصور قد صرح في لقاء تلفزيوني عقب لقاء القمة أن الأهلي استخدم السحر الأسود لتسجيل هدفه في الزمالك كما سخر من علي معلول وشبهه بالقرد بسبب طريقة احتفاله بعد الهدف.

وكان علي معلول قد سجل هدف فوز الأهلي في مباراة القمة، عن طريق خطأ فادح من عماد السيد حارس مرمى الزمالك الذي سقطت الكرة من يده ليضعها اللاعب التونسي في المرمى بسهولة.