المغربي محمد أوناجم يقترب من الانضمام لنادي الزمالك المصري

بات المهاجم المغربي محمد أوناجم، على أعتاب الانضمام لنادي الزمالك المصري، قادمًا من الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير على أن أوناجم سيدخل في صفقة تبادلية مع الكونغولي كاسونغو كابونغو، لاعب الزمالك، على أن يتحمل الأبيض أيضًا قيمة مالية إضافية في الصفقة.

ويصل اللاعب المغربي إلى القاهرة، خلال ساعات بصحبة أشرف بن شرقي، تمهيدًا لإعلان التعاقد معه، غدًا الأربعاء، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء خلال مؤتمر صحفي.

وكان مرتضى، قد أعلن أمس الإثنين، عن وصول لاعب جديد، وسيوقع للزمالك، مؤكدًا أنه أفضل من محمود عبد المنعم ”كهربا“، الذي رحل عن البيت الأبيض للاحتراف في البرتغال، دون موافقة إدارة ناديه.

يشار إلى أن الزمالك يسعى للتعاقد مع اللاعب المغربي، مستفيدًا من قرار اتحاد الكرة المصري، السماح بتواجد لاعب من إحدى دول شمال أفريقيا ليعامل نفس معاملة المصري في قائمة النادي للموسم المقبل.

هدي يا اوناجم هدي???????? pic.twitter.com/Ta1Uag6S4A — Ahmed Hussien (@AhmedHussiieen) July 30, 2019

خاض محمد أوناجم مع الوداد البيضاوي الموسم المنقضي 34 مباراة، من بينها 23 مباراة في بطولة الدوري المغربي و11 مباراة في دوري أبطال أفريقيا، أحرز خلالها 7 أهداف من بينها هدف في البطولة الأفريقية وصنع 15 هدفًا آخر، وحصل على إنذار وحيد.

إجمالًا، شارك أوناجم مع الوداد المغربي في 103 مباريات، بواقع 61 مباراة في الدوري و42 مباراة في دوري أبطال أفريقيا، أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 34 هدفًا وحصل على 7 إنذارات، خلال تواجده، من موسم 2015 حتى الآن.

أما على المستوى الدولي فانضم أوناجم إلى صفوف المنتخب المغربي في مباراة ودية وحيدة أمام منتخب كوريا الجنوبية، وشارك لمدة 15 دقيقة في المباراة التي أقيمت يوم 10 أكتوبر 2017.