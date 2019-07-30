بيراميدز يخطف صفقة جديدة من نادي الزمالك

أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون أنطوي للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد تسلم الاستغناء الخاص به.

وأعلن نادي الزمالك من قبل عن رغبته في ضم المهاجم الغاني لصفوفه؛ لحل أزمة خط الهجوم.

ونجح مسؤولو نادي بيراميدز من قبل في حسم صفقة ضم المصري الدولي محمد عطوة، مدافع الرائد السعودي السابق قبل إتمام توقيعه للزمالك، حيث دخل معه في منافسة شرسة لضم اللاعب الذي تواجد في مصر بعد نهاية مسابقة الدوري السعودي.

وحصل نادي بيراميدز على توقيع اللاعب، وأعلن الصفقة بشكل رسمي.

وجاء دعم نادي بيراميدز فريقه باللاعب صاحب الخبرة؛ من أجل تعزيز صفوفه في الموسم الجديد، الذي يخوض فيه منافسات كأس الاتحاد الأفريقي ”الكونفدرالية“ لأول مرة في تاريخه، ما يجعله يسعى بكل قوته للتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة دولية كبيرة.

وأعلن بيراميدز عن إتمام عدة صفقات، هي: أحمد علي ومحمود حمادة ومحمد عطوة.